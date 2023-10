¿Recuerdas a 'Lisa Landry' de 'Hermana, hermana'? No creerás cómo luce la actriz a sus 65 años

La serie Hermana, hermana es una comedia estadounidense que se emitió en Nickelodeon de 1994 a 1999. La serie está protagonizada por las hermanas Tia y Tamera Mowry, quienes interpretan a dos gemelas que se reencuentran a los 14 años después de ser separadas al nacer. En la historia, las niñas fueron adoptadas por familias diferentes. Tia es adoptada por Lisa Landry, una madre soltera de clase media que vive en Detroit. Tamera es adoptada por Ray Campbell, un viudo de clase alta que vive en San Francisco.

La historia fue un éxito de audiencia y se convirtió en una de las series más populares de Nickelodeon en los años 90. Además, es recordada con cariño por sus protagonistas, quienes aún conquistan los corazones de los televidentes, ya que actualmente se puede ver Hermana, hermana a través de la señal de Comedy Central Latinoamérica.

"Hermana, hermana" se convirtió en una de las series más exitosas de Nickelodeon de los años 90. | Crédito: Paramount.

Jackée Harry es una de las actrices más recordadas, ya que interpretó a 'Lisa Landry'. Pero antes de ser este icónico personaje, la artista era muy reconocida por la serie 227 y por protagonizar The Women of Brewster Place junto a Oprah Winfrey. También alcanzó gran reconocimiento por las diversas obras que protagonizó en Broadway a lo largo de los años 80.

En 2005, fue elegida para el papel de Vanessa en la serie Todo el mundo odia a Chris. Harry interpretó a Vanessa durante cuatro temporadas, y su personaje fue elogiado por su humor y su sentido de la moda. Jackée Harry ha aparecido en varias películas a lo largo de su carrera, incluyendo The Meteor Man (1993), Soul Food (1997) y The Princess Diaries (2001). También ha lanzado varios álbumes de música, incluyendo Jackée (1989) y The Jackée Harry Collection (2001).

Actualmente, la actriz tiene 67 años y desde el 2018 es parte de la serie The Neighborhood. La recordada 'Lisa Landry' es una defensora de los derechos de los afroamericanos y ha sido una voz activa en la lucha contra el racismo. También es una defensora de las mujeres y ha hablado en contra de la violencia doméstica.

Fotos de Jackée Harry

Actualmente, la actriz tiene 67 años y desde el 2018 es parte de la serie The Neighborhood. | Crédito: Instagram.

Jackée Harry es una de las actrices más recordadas, ya que interpretó a 'Lisa Landry'. | Crédito: Instagram.

La recordada 'Lisa Landry' es una defensora de los derechos de los afroamericanos. | Crédito: Instagram.

