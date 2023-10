Peso Pluma explica por qué nunca usará ni botas ni sombrero

Desde siempre hablar de música regional mexicana es remontarnos en un hombre o mujer que porta trajes vistosos acompañados siempre de un sombrero y botas vaqueras, sin embargo, en los últimos años, artistas como Hassan Emilio, nombre real de Peso Pluma nos han demostrado que no se trata de una vestimenta para cantar música mexicana.

Peso Pluma actualmente es uno de los artistas más famosos a nivel mundial, y en el poco tiempo que tiene activo, el cantante ha roto estigmas en la música, pues hizo a un lado las críticas y los señalamientos por no ser una voz o no vestirse como un artista tradicional del regional mexicano, y es él mismo quien revela las razones por las que no usa ni botas ni sombrero.

Foto: "X" @ElPesoPluma

El cantante ha recibido fuertes criticas por vestirse diferente

¿Peso Pluma usara alguna vez bota y sombrero vaquero?

Luego de convertirse en el artista más premiado de los Billboard Latin Music Awards, Peso Pluma dio algunas entrevistas a diversos medios de comunicación estadounidenses, y fue justo en la plática que sostuvo con Al Rojo Vivo en donde habló de las críticas que ha recibido por no ser un artista de regional mexicano convencional.

Si bien, en un principio Peso pluma fue muy criticado por el tipo de voz que tiene, hoy en día es justo esa tonalidad totalmente diferente lo que lo destaca de los demás artistas.

Foto: "X" @ElPesoPluma

También su voz ha sido muy criticada, pero ahora es uno de los cantantes más famosos

Sin embargo, su voz no es solo lo único que le han criticado, pues también Peso Pluma ha recibido fuertes señalamientos por su peculiar manera de vestir, y es que de acuerdo con el tapatío siempre se ha vestido muy casual.

“Siempre me ha gustado la moda, y desde niño así como me ves siempre me he vestido, así de short siempre casual no me gusta andar muy ostentoso”, comenzó a contar Peso Pluma

Foto: "X" @ElPesoPluma

Siempre se ha vestido de short

Y es que, si algo caracteriza a Peso Pluma son sus atuendos relajados, pues a diferencia de otros cantantes de regional mexicano, nunca se le ha visto portar botas ni sombreros.

“Sombrero no, ni botas, no, no, creo que es un estereotipo muy marcado en los mexicanos, creo que le estamos queriendo tratar de dar vuelta a la página e innovar, mostrarle a los chicos que así cantes cumbia, reguetón, tu puedes ponerte lo que quieras”, explicó Peso Pluma

Finalmente a Peso Pluma le gusta la idea de “engañar” un tanto al público que por primera vez lo ve en un escenario pues relata que en un principio al verlo vestido de la forma en que comúnmente lo vemos y que lo escucharan interpretar un corrido era una locura.

¿Quién fue la inspiración de Peso Pluma?

En esta misma entrevista, el intérprete fue cuestionado sobre qué figura de la música mexicana fue su mayor inspiración para convertirse en el fenómeno musical que actualmente es.

Ante esto, Hassan Emilio, nombre real del cantante contó que su máxima inspiración es Chalino Sánchez pues para él es y será siempre “El rey de los corridos”, sin embargo, en la adolescencia también escuchaba mucho al fallecido Ariel Camacho y los Plebes del rancho.

