'Nam - Soom una chica superfuerte' en Netflix: la nueva serie coreana romántica más vista en la plataforma de streaming

En un giro sorprendente, el último fenómeno de la televisión surcoreana ha llegado para quedarse en Netflix. Nam-soon, una chica superfuerte, la serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, ha alcanzado el codiciado número 1 en la lista de audiencia de la plataforma de streaming en su semana de estreno. Este nuevo K-drama ha superado con creces a su predecesora, Strong Woman Do Bong Soon, y ha dejado a todos boquiabiertos.

Trama de Nam - Soon una chica superfuerte

La trama de Nam-soon, una chica superfuerte gira en torno a una joven con habilidades sobrenaturales que lucha contra el crimen en su ciudad mientras lidia con los desafíos de la vida cotidiana. Con una combinación perfecta de comedia, romance y acción, la serie ha cautivado a los espectadores de todas las edades, convirtiéndola en un auténtico fenómeno cultural.

Kang Nam - Soon es Lee Yoo - mi

El elenco de Nam-soon, una chica superfuerte ha sido elogiado por su talento y química en pantalla. La protagonista, interpretada por Lee Yoo-mi, ha demostrado ser la elección perfecta para el papel, y su carisma ha conquistado los corazones de los fans, que no pueden evitar shippearla con Byeon Woo-seok y Ong Seong-wu, sus coprotagonistas .

Lee Yoo-mi es Kang Nam - Soon, en la serie coreana Nam-soon, una chica superfuerte de Netflix. | Créditos: Captura de Youtube.

Byeon Woo-seok y Ong Seong-wu son los coprotagonistas del K- drama Nam-soon, una chica superfuerte de Netflix. | Créditos: Composición El Heraldo.

En resumen, Nam-soon, una chica superfuerte se ha convertido en la serie que todos están viendo y comentando en 2023. No te pierdas la acción, el romance y la comedia que están haciendo que esta serie rompa récords y deje a Strong Woman Do Bong Soon en un segundo plano.

Sigue leyendo

¡Impactante regreso! Annette Bening estrena película en Netflix y podría nadar hacia su quinta nominación al Oscar

Las cinco canciones más románticas de Cha Eun Woo