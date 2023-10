Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal posa con un brillante vestido de lentejuelas al estilo de María Félix

Melenie Carmona es una celebridad en redes sociales IG/meleniecarmona

Melenie Carmona, hija del exmatrimonio conformado por Alicia Villarreal y Arturo Carmona sigue los pasos de sus famosos padres, ahora la estrella en ascenso dio a conocer que incursionó en el teatro musical como parte de la obra “La vida galante”, es por lo que la celebridad se enfundó en un elegante vestido de lentejuelas con el que cautivó a los espectadores.

La famosa subió un par de imágenes a sus redes sociales con las que mostró el atuendo con el que dejó anonadados a sus más de 370 mil seguidores, se aprecia un peinado vintage con ondas a un lado, además como accesorios una llamativa gargantilla y esta vez para el maquillaje prefirió algo más cargado con unos visibles labios rojos.

Los halagos no se hicieron esperar y miles de personas dejaron algún piropo para la originaria de Monterrey, Nuevo León, quien también se llevó los aplausos por su participación junto a su padre, “Estuvo genial”, fue lo que escribió uno de los usuarios en la caja de comentarios, mientras que otros más se enfocaron en su look.

Esta es la primera vez que Melenie Carmona tiene una participación en el teatro y lo hizo junto a su padre Arturo Carmona, razón que hizo más emotivo su debut, aunque cabe destacar que la chica ya había compartido micrófonos con su madre Alicia Villarreal, pues además de empezar una carrera como actriz, previamente lo hizo en la música.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo”, son las palabras que escribió en su debut con su mamá Alicia Villarreal.