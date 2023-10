Marisol Dovala, la "chica del clima" de Sinaloa, paralizó Instagram con un increíble minishort plateado

Marisol Dovala, "la chica del clima", se ha vuelto muy popular tanto en la televisión como en las redes sociales, gracias a su encanto, atractivo y habilidades. Originaria de Culiacán, Sinaloa, Marisol es la meteoróloga de un canal local. En esta ocasión, se volvió viral luego de presumir con sus más cientos de miles de seguidores un atuendo que consistió en un jersey de béisbol y un mini short.

Su ascenso al estrellato se inició en 2015 cuando compitió en el evento de Nuestra Belleza Sinaloa, representando a su ciudad natal. A pesar de no llevarse el título, esta experiencia le abrió puertas en el ámbito televisivo, donde incluso ha trabajado en un programa deportivo, recordando con humor cómo solía confundir los nombres de los atletas.

Tiene mucho estilo. Foto: @marisoldovala / Instagram.

¿Cómo lució Marisol Dovala en INSTAGRAM?

La también modelo posó con su mini short plateado y su jersey de los “Tomateros” de Culiacán. Completó su outfit con unas zapatillas blancas y unas pulseras plateadas. Sin embargo, su atuendo no es mera casualidad, seguramente ella sabe que el minishort es más que una simple prenda de vestir; es una declaración de estilo audaz que captura la atención al instante. Su diseño minimalista resalta las piernas y permite a quien lo lleva moverse con libertad y comodidad.

Le llovieron halagos. Foto: @marisoldovala / Instagram.

Este atuendo es versátil, ideal tanto para un día casual en la playa como para una noche de fiesta en la ciudad. Además de su atractivo estético, el minishort ofrece una paleta de posibilidades para la autoexpresión. Puede combinarse con diversas prendas y accesorios para crear looks que van desde lo sofisticado hasta lo desenfadado.

¿Quién es Marisol Dovala?

Marisol cuenta con una audiencia de más de 855 mil seguidores y es la presentadora del clima para la cadena TVP. Ha compartido en videos de YouTube detalles como su altura de 1.70 metros y su falta de interés por la playa, lo que explica la ausencia de fotos en bikini en su perfil. Aunque ha considerado la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans debido al potencial económico, es probable que no lo haga.

Va mucho al gimnasio. Foto: @marisoldovala / Instagram.

Es una entusiasta del ejercicio físico y atribuye su figura al esfuerzo constante, alentando a sus seguidores a mantenerse disciplinados. Se siente completamente satisfecha en su rol actual como presentadora del clima y no tiene planes de cambiar. En el ámbito sentimental, Marisol ha declarado que está soltera y no casada. No tiene una preferencia específica en cuanto a parejas, pero valora mucho la química en una relación.

