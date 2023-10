Marie Claire y José Manuel Figueroa se dan un tiempo en su relación ¿cancelan su boda? La actriz habla por primera vez

La crisis de rompimientos continúa en el mundo de la farándula después de que la guapa modelo Marie Claire confirmara que su noviazgo y su compromiso con el cantante, José Manuel Figueroa, atraviesa una pausa, noticia que dejó en completo shock a todos sus seguidores.

Fue hace unos meses cuando el hijo más famoso de Joan Sebastian sorprendió a toda la industria del espectáculo al destapar que le había propuesto matrimonio a la exparticipante de "La Casa de los Famosos México", pero al parecer su relación llegó a su fin hace unos cuantos días.

La pareja se había comprometido. Foto: Especial

¿Mariel Claire terminó con José Manuel Figueroa?

Hace unas horas por medio de su canal en YouTube el periodista Edén Dorantes compartió una entrevista con Marie Claire, quien fue cuestionada sobre si mantiene o no una relación sentimental con José Manuel Figueroa. Las declaraciones de la modelo se volvieron virales a los pocos minutos.

Al ser cuestionada sobre su actual relación con José Manuel Figueroa, Marie Clare dijo que actualmente no están dando detalles de lo sucedido, pero afortunadamente se encuentra tranquila. Confesó que mantiene comunicación con el hijo de Joan Sebastian, pero no quiso hablar más del tema.

"Ahorita no estamos dando detalles. Todo está tranquilo", contó.

Finalmente, Marie Claire fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo Alicia Machado, quien acusó a José Manuel Figueroa de golpearla cuando eran novios. La modelo dijo que respeta las historias de los involucrados, pero es lamentable que existan ese tipo de señalamientos.

"Son vivencias que pasaron hace mucho tiempo y no se sabe cuál es la verdad. Se respetan las historias de cada quien. Es lamentable los señalamientos", apuntó.

¿Qué pasó entre Alicia Machado y José Manuel Figueroa?

En una de sus intervenciones en el programa “Secretos de las Indomables”, Alicia Machado rompió en llanto al recordar la ocasión en la que José Manuel Figueroa la violentó. Todas sus compañeras en el programa le externaron su apoyo.

"Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme", contó.

El cantante está en el ojo del huracán. Foto: Especial

