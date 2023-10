Manuel Turizo estalla contra su público en pleno concierto, exigió que guardaran sus celulares

Manuel Turizo se encuentra en medio del huracán debido a que en uno de los últimos conciertos que ofreció tuvo un intenso enfrentamiento con su público y todo se originó porque el cantante colombiano exigió que todos guardaran sus celulares para que pudieran disfrutar del momento sin depender de la tecnología, no obstante, ante la negativa del respetable el intérprete de éxitos como “La Bachata” y “Copa Vacía” decidió retirarse del escenario, por lo que su postura ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales donde el video de este controversial momento ya se hizo viral.

De acuerdo con los reportes, este polémico momento protagonizado por Manuel Turizo ocurrió el pasado domingo 8 de octubre durante la presentación que ofreció en San Juan, Puerto Rico como parte del “Dopamina Tour” y hasta cierto momento del espectáculo todo iba transcurriendo con normalidad, sin embargo, en la recta final del show, el cantante colombiano no pudo resistirse más y antes de comenzar a cantar uno de sus éxitos le pidió al público que guardara sus celulares y fue aquí donde comenzó la polémica.

En su discurso, Manuel Turizo le pidió a su público que guardaran todos los celulares para que pudieran disfrutar el momento sin estar atado a estos aparatos tecnológicos, sin embargo, no todos le hicieron caso y fue aquí donde el asunto escaló rápidamente pues amenazó con no seguir cantando si no le hacían caso y ante la negativa amagó con retirarse del escenario.

“Esta canción es… guarden esos celulares y disfruta estar aquí, guarde todo el mundo esos celulares, hey, rumbéatelo, guarda ese celular, guarda, guarda, guarda ese celular, la cantamos si guardan ese celular, si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí” fueron las palabras que dijo Manuel Turizo visiblemente molesto.

Manuel Turizo abandona el escenario tras confrontar a su público

Luego de las amenazas previas, Manuel Turizo se dirigió a un sector en específico del público que se negó a guardar sus celulares y tras una última advertencia decidió dejar el micrófono tirado a mitad del escenario y se retiró levantando los brazos como si se estuviera deslindando de la situación.

Manuel Turizo se retiró del escenario tras confrontar a su público. Foto: Redes

“Hey pana, si no guardas ese celular nos vamos ya mismo” fueron las últimas palabras que dijo Manuel Turizo antes de abandonar el escenario en medio de chiflidos y gritos del público.

Postura de Manuel Turizo divide opiniones

Como se mencionó antes, el video de esta polémica de Manuel Turizo se hizo viral en plataformas digitales y la postura del cantante colombiano dio pie a un intenso debate pues se originaron todo tipo de opiniones ya que un sector estuvo a su favor pues consideran que ahora la mayoría de personas solo van a los conciertos para grabar y no disfrutan de la música, sin embargo, otro sector se posicionó en su contra pues aseguran que el respetable puede hacer lo que decida si ya pagaron un boleto, además, lo tacharon de ser poco profesional.

Manuel Turizo no ha ofrecido ninguna declaración sobre esta polémica. Foto: IG: manuelturizo

Hasta el momento, se desconoce si Manuel Turizo regresó o no al escenario, sin embargo, no ha emitido ninguna declaración en torno a esta polémica que lo puso justo en el ojo del huracán.

