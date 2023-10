La canción de Marco Antonio Solís con la que Rocío Dúrcal triunfó en México

Marco Antonio Solís no solo tiene una voz que conquista a quien lo escucha, también tiene el poder de cautivar a los que conocen lo que sale de su inspiración para escribir canciones, es por lo que sus piezas no solo han sido grabadas por él, sino también por otros de sus colegas que no desaprovechan la oportunidad de hacer suya una de las composiciones de “El Buki”.

Una de las mujeres que tuvo la oportunidad de grabar varias de las canciones de Marco Antonio Solís fue Rocío Dúrcal, la española más mexicana que se enamoró del mariachi y por lo mismo era una de las principales difusoras de su música, la estrella podía presumir que en sus discos había inspiración de grandes artistas como Juan Gabriel, Joan Sebastian y Marco Antonio Solís.

Marco Antonio Solís también es conocido como “El Buki”. Captura de pantalla IG/marcoantoniosolis_oficial

Uno de los temas que Rocío Dúrcal hizo famoso con su voz fue “Si te pudiera mentir”, la canción fue grabada originalmente por la española el 6 de noviembre de 1990 y también fue el sencillo de su álbum de estudio número 19 bajo el sello de BMG Ariola, cabe puntualizar en que todo el disco fue producido por Marco Antonio Solís, quien ya había trabajado con ella en 1998 en “Como tu mujer”

Todas las canciones de dicho material discográfico son composición de Marco Antonio Solís, otras de las que destacan son: “Por tu maldad”, “Falso”, “La balanza”, “Se me fue olvidando”, “Comprenderás a una mujer”, “A qué me quedo contigo”, “Llorando sabrás, Marco Antonio Solís”, “Me duele que así te vayas” y la ya mencionada “Si te pudiera mentir”, que fue la más escuchada y que a la fecha sigue sumando reproducciones.

Fue una reconocida estrella de regional mexicano. Captura de pantalla IG/rocio_durcal.oficia

¿Quién hizo famoso el tema “Si te pudiera mentir”?

Fue en 1999 cuando Marco Antonio Solís decidió hacer suya la pieza y la incluyó como parte del disco “Trozos de mi alma”, la nueva versión también resultó muy exitosa para los fanáticos de ambas estrellas que ya conocían la melodía con la española, pero no son los únicos, pues se convirtió en una de las favoritas para crear covers,

La banda Calibre 50 también hizo lo suyo y fue en 2019 cuando lanzaron la versión norteña como parte de su disco “Simplemente gracias”, ahí la voz de Edén Muñoz el entonces vocalista de dio un toque especial e hizo que las personas que conocían el proyecto de los sinaloenses se enamoraran de la letra y su sonido.

Letra completa de “Si te pudiera mentir” de Marco Antonio Solís

Si te pudiera mentir

Te diría que aquí Todo va marchando muy bien

Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento

Que me habla de ti

Y es tu voz como este mismo viento

Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder

Un minuto más Aquí, sin poder entender

Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan

Y no me hace bien Caminar en sentido contrario

A lo que es mi Edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí

Pensando si te gustarán

Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón

Que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón

Que sienta lo mismo por ti

Como este que implora hoy regreses a mí

