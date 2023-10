Kuno Becker perdió dos trabajos por presentarse en estado inconveniente a un matutino: "iba con coca y bebida encima"

El famoso galán de cine y televisión, Kuno Becker se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con Yordi Rosado en la que habló sobre su vida de excesos que lo llevó a perder importantes proyectos de televisión.

En una parte de la entrevista el protagonista de películas como "Gol", "Te presento a Laura" y "El cartel: la película" recordó la ocasión en la que quedó fuera de dos importantes proyectos debido a la controversial actitud que mostró en un programa matutino.

Durante la plática, Kuno Becker, uno de los actores mexicanos con mayor renombre a nivel internacional, contó que en 2017 fue invitado estrella del programa "Un nuevo día", transmitido por Telemundo. El famoso contó que se presentó al foro de televisión bajo los efectos de la cocaína y alguna bebida alcohólica.

Sin guardarse nada el actor de 45 años contó dijo que el productor y los conductores sabían del estado en el que se encontraba por lo que lo invitaron a tener una polémica dinámica con el chef. Al parecer tenía que impedir que preparara la receta que iba a cocinar.

En este sentido Kuno Becker dijo que intentó hacerse el "chistoso", pero desafortunadamente a la audiencia no le gustó su comportamiento. Aseguró que actualmente ve la entrevista y le da risa, sin embargo, reconoció que hizo el "oso" de su vida.

"Se me cayeron dos chambas, pero cuando me puse sobrio me di cuenta de que la había regado. Ahora la veo y me da risa, pero también hice más entrevistas así", contó.