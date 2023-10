Jorge Medina habla de las amenazas que han recibido sus colegas: "a todos nos ha pasado"

Desde hace algunas semanas, el gremio de la música regional mexicana se ha mostrado sorprendido debido a las amenazas que han recibido artistas como Peso Pluma y el grupo Fuerza Regida por parte de un grupo criminal, lo que llevó a ambos artistas a cancelar sus presentaciones.

Debido a lo anterior es que Jorge Medina una de las voces más representativas del regional mexicano y quien fue vocalista de La Arrolladora banda el Limón fue cuestionado al respecto y aseguró que todos los que se dedican a la música han recibido de una u otra forma prohibiciones para que no canten en ciertos lugares.

Foto: IG @j_medina37

El ex vocalista de La Arrolladora revela que todos sus colegas han pasado por lo mismo

A las afueras de una famosa televisora, Jorge Medina pudo platicar con diversos medios de comunicación quienes aprovecharon la disponibilidad del cantante como siempre, para cuestionarlo sobre los recientes hechos en donde sus colegas como Peso Pluma y Fuerza Regida recibieron amenazas para no presentarse en sus conciertos, mismos que tuvieron que cancelar.

Ante esto, Jorge Medina no se mostró sorprendido pues el cantante quien actualmente se encuentra promocionando su tema “Me vas a comparar”, habló abiertamente del tema, el cual no es nuevo para el gremio del regional mexicano.

“Yo ya estoy más viejo para ese tipo de cosas, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, a todos, a todos (¿a ti te pasó?) ¡a todos nos ha pasado!, no me acuerdo en qué momento pero nos decían, no como tal, no aparecía todo eso y ahorita con las redes se hace más mediático eso”, dijo Jorge Medina