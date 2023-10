Danna Paola habla de la supuesta multa por "cambiar" el Himno Nacional Mexicano: "lo canté muy bien"

Desde hace unos días la famosa cantante, Danna Paola está en boca de todos después de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra Jermell Charlo y el rumor de que podría recibir una fuerte multa económica por parte de las autoridades de nuestro país.

Fue el pasado 30 de septiembre cuando la joven cantante se robó todos los reflectores después de ser la invitada estrella del "Canelo" Álvarez para entonar el Himno Nacional Mexicano, sin embargo, varios usuarios en redes sociales la tundieron por la manera en la que lo cantó. Días después circuló el rumor de la posible multa que podría recibir.

Tras su presentación en la reciente pelea de box y entonar el Himno Nacional Mexicano, Danna Paola concedió una entrevista con distintos medios de la farándula para hablar sobre su experiencia al cantar el lábaro patrio. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Sin guardarse nada la también protagonista de la serie de Netflix "Élite" dijo que entonó el Himno Mexicano con mucho orgullo. Recordó que había rechazado participar en este tipo de eventos por los nervios que le provoca, pero finalmente se animó a dar ese paso en su carrera.

En cuanto al rumor de una posible multa, Danna Paola dijo que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de multa económica. Confesó que los internautas siempre buscan errores, pero a su consideración lo hizo bastante bien, siempre con amor y orgullo al pueblo mexicano.

"No me han multado, no me arrepiento de nada. Siempre buscan errores, creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo y amor", apuntó.