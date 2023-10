Danna Paola compra en Ross, la famosa tienda de ofertas y lo presume sin pena en sus redes sociales

Danna Paola tiene varios días en Estados Unidos, ya que la artista mexicana acudió a cumplir compromisos, uno fue su participación como la estrella que entonó el Himno Nacional en la pasada Pelea de Saúl “Canelo Álvarez”, así como su asistencia a reuniones sociales, pero aunque su agenda estaba muy ocupada se tomó el tiempo necesario para acudir a una famosa tienda departamental.

En su cuenta oficial en Instagram, Danna Paola dio a conocer que acudió de compras a Ross Stores o Ross Dress For Less, que se trata de una tienda Departamental en la que venden "ofertas” y que es muy popular, lo que la estrella expuso es que fue con el objetivo de encontrar algunas maletas de viaje.

En las imágenes que subió a TikTok se ve la manera en la que se pasea por algunos de los pasillos de la tienda, ve cosas para su mascota y otros productos decorativos que también están a la venta en Ross, cabe destacar que en ningún momento la actriz y cantante se ve incómoda u ocultándose de las personas que están a su alrededor.

“Yo con vergüenza entrando a Ross y Danna muy diva doing her shopping”, “Ahora puedo decir que compro en las mismas tiendas que Danna Paola”, “Imagínate encontrarte a la cantante más chingona de México en un Ross”, “Ay dios, voy a empezar a irme más producida al Ross, no vaya a ser que el día que me tope a una celebridad yo ande con mi pantalón para tiendas” y “Danna Paola haciendo cosas de mortales”, son algunos de los comentarios que se aprecian en su publicación.

Para finalizar con su video, Danna Paola muestra las dos maletas que se llevará y junto a sus acompañantes proceden a pagar los productos, estas muestras de que es una chica normal, dejaron impactados a sus seguidores quienes aplaudieron su sencillez y naturalidad con la que hace las cosas.

Una de las polémicas en las que se ha visto envueltas en los últimos días es por su entonación del Himno Nacional Mexicano en el evento deportivo en Las Vegas, una de las cosas que puntualizó es que está muy orgullosa de todo lo que pasó ese día, pues asegura que lo hizo con la pasión y entrega a México.

"Con mucho orgullo, muchos nervios, lo había rechazado por mucho tiempo por los nervios. Le tenemos pánico los artistas (…) "No me han multado, no me arrepiento de nada. Siempre buscan errores, creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo y amor", fue lo que declaró sobre una posible multa por presuntamente no cantar adecuadamente.