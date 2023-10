Danna Paola y Alex Hoyer son la pareja más perfecta de Instagram, estas fotos lo confirman

La cantante Danna Paola se ha convertido en una de las artistas mexicanas favoritas a nivel internacional ya sea por su gran talento a la hora de actuar, su belleza, su carisma o su larga trayectoria artística. El afortunado ganador del corazón de la artista mexicana es Alex Hoyer, una persona que al igual que ella posee gran talento y, al igual que la cantante, un distinguido estilo .

En los últimos meses, Danna Paola y Alex Hoyer se han mostrado como una pareja unida, pues se apoyan mutuamente en todo. Su relación ha generado gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales debido a su popularidad como cantantes. A continuación se despliegan las tres fotografías que han causado más ternura y admiración entre sus seguidores.

En esta imagen, la pareja se encontraba en Yucatán. Foto: Instagram @dannapaola

¿Dónde se conocieron Danna Paola y Alex Hoyer?

En abril de 2022, Danna sorprendió al hablar por primera vez de su noviazgo con Hoyer. Desde ese momento, la joven pareja se ha convertido en una de las más estables, y prueba de ello fue el mensaje de felicitación que la actriz le escribió a su novio por su cumpleaños número 26, el pasado mes de agosto.

La joven pareja seguía en Mérida. Foto: Instagram @dannapaola

“Nosotros nos conocimos en Las Vegas, bueno, yo la conocí y me peluseó de una manera durísima”, recordó el cantante urbano.

Por su parte, Danna explicó que en ese momento no se sentía bien, puesto que fueron sus primeros Latin Grammy: "yo canté en la fiesta, tenía muchísimo miedo, yo no quería estar ahí, tuve un breakdown, venía de hacer Élite y fue de ‘Qué estoy haciendo aquí, no sé si quiero hacer música’. Fue rara esa época de mi vida”, contestó en su defensa.

La pareja se apoya mutuamente y ello se refleja en redes. Foto: Instagram @dannapaola

Hubo uno fiesta, los presentaron, pero Danna estaba indispuesta, solo quería que acabara para ir a dormir. Cado uno continuó con sus proyectos, Danna en España y Alex en Argentina. Sin embargo, el tiempo los volvió a reunir y se reencontraron durante la pandemia, temporada en la que comenzó su historia de amor que sigue viegnte.

