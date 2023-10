Así lucía Sergio Mayer a los 16 años cuando cantaba en el grupo Chévere Internacional

Logró la fama como uno de los integrantes más importantes del grupo Garibaldi, al cual perteneció desde finales de los años 80 e inicios de los 90. Así, Sergio Mayer, avanzó con su carrera hasta estos días donde ha sido modelo, actor, empresario, productor y político. Recientemente, fue rechazado por sus ex compañeros y no participará de la reunión con GB5, de la cual incluso peleó con Paty Manterola.

Como es un hombre que no tiene pelos en la lengua y siempre expresa su pensar, recientemente Sergio Mayer también opinó sobre la disputa de su amiga Wendy Guevara con Libertad Palomo. Con esto como preámbulo, es debido ir al pasado y recordar los inicios de Sergio, mismos que le ubicaron a los 15 años en su primera experiencia musical como integrante del grupo pop Chévere Internacional.

Sergio Mayer con 16 años en Chévere Internacional. Foto: Especial

Eran los primeros años de la década de los años 80. Sergio Mayer tenía 16 años de edad y había decidido que buscaría la fama en un grupo musical al estilo Menudo. Así lo narró el mismo actor y productor.

Luego de esto, narró con detalle por qué tomó esa abrupta decisión de ser un "Menudo".

"Me fui de mi casa por estar en ese grupo porque mis papás no me dejaban y yo firme en mis convicciones porque quería recorrer el mundo, quería ser famoso. En aquel tiempo Menudo era lo máximo y yo quería un grupo como Menudo", recordó en su momento.