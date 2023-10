Aranza narra el horror que vivió con Sergio Andrade y Gloria Trevi cuando tenía 17 años

Durante las últimas semanas, la vida de Gloria Trevi ha vuelto a ser tema de conversación debido a que recientemente se estrenó en televisión abierta su serie autobiográfica "Ellas soy yo", en la que expone varios capítulos de su vida, incluida su relación con Sergio Andrade. Por ello, en redes sociales han vuelto a circular varios videos, entrevistas y evidencia de la cantante y otras víctimas que sufrieron un infierno cuando estaban cerca del productor.

Una de las víctimas que vivió una pesadilla dentro del clan Trevi-Andrade fue Ivette Becerra Meza, mejor conocida por su nombre artístico "Aranza", una cantante mexicana famosa por su trabajo en TV Azteca y por interpretar "Dime", tema principal de Mirada de mujer, una de las telenovelas más importantes de dicha televisora. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante relató la pesadilla que sufrió cuando empezaba a incursionar en el mundo artístico y bajo las manos del productor.

La cantante recordó uno de los episodios más "siniestros" que pasó con el clan. Relató en entrevista que un día, Sergio la llevó a cenar tacos junto con Gloria. Aranza, originaria de Chihuahua, pidió una quesadilla, pero a ella no le gustó el queso, por lo que en un principio lo dejó y no se lo quería comer, sin embargo la pareja con la que asistió a la taquería comenzó a jugar un juego muy "macabro".

"Hubo un juego muy siniestro, muy macabro entre él y Gloria donde Sergio me dice ‘cómete el queso, porque yo te estoy invitando y es una grosería que dejes el queso’ y le digo ‘pues si me estás invitando, ¿por qué me obligas a comerme algo que no me gusta?’, entre ellos 2 muy divertidos, realmente lo gozaban, hicieron que me comiera el queso, pero ya después en frío dije ‘no, esto no está bien’", narró