Angelique Boyer comprueba que los looks sport no están peleados con la elegancia y la sensualidad

Además de ser una de las actrices más talentosas de toda la industria del espectáculo en México, Angelique Boyer también ha logrado consolidarse como todo un referente dentro del mundo de la moda gracias a los espectaculares looks con los que derrocha belleza y estilo para todo tipo de ocasión y para comprobarlo solo basta ver la última publicación que realizó en Instagram pues resulta que la también modelo marcó la tendencia sport con un impactante outfit de escote profundo, por lo que, como era de esperarse, la estrella de telenovelas se llevó decenas de halagos.

Como se dijo antes, fue a través de Instagram donde Angelique Boyer derrochó belleza y estilo como solo ella sabe hacerlo y dicho post, el cual, fue realizado el pasado fin de semana, tuvo una doble intención pues además de deleitar la pupila de sus millones de fans, la actriz de origen francés se pudo reafirmar como todo un gurú de la moda y de paso mantuvo la interacción con sus seguidores de la referida aplicación.

Angelique Boyer causó un gran furor gracias a esta publicación en la que derrochó belleza y estilo. Foto: IG: angeliqueboyer

“Selfie porque es lo que hay. Buen fin de semana. Acá se está gozando…” fue el texto que Angelique Boyer escribió para acompañar una serie de fotografías en la que además de presumir su espectacular look también procuró que se pudiera apreciar la belleza de su rostro completamente al natural pues no tenía ni una sola gota de maquillaje, no obstante, aprovechó la luz natural para lucir tan hermosa como en las telenovelas en las que participa.

Angelique Boyer conquista la red con espectacular look de escote profundo

El espectacular outfit con el que Angelique Boyer arrancó suspiros entre sus fans y marcó la tendencia sport para el otoño tenía como prenda principal un coqueto top de color negro, el cual tenía un pronunciado escote en “V” que le permitió lucir sus encantos en todo su esplendor, además, debido a lo corto de esta prenda, la talentosa actriz de 35 años de edad también pudo lucir su trabajado abdomen y su diminuta cintura.

Angelique Boyer provocó más de un suspiro con este outfit. Foto: IG: angeliqueboyer

Para complementar su look, Angelique Boyer también utilizó un pants de talle alto, el cual, era ligeramente holgado, lo cual, le permitía moverse con completa libertad y comodidad, además, dicha prenda le permitió mantener sus piernas con buena temperatura por lo que este outfit es una gran opción para el cierre del año.

Angelique Boyer se lleva cientos de halagos por su belleza

Tal y como lo esperaba Angelique Boyer, su publicación causó un gran furor entre los más de 15.5 millones de seguidores que ostente en Instagram, prueba de ello es que en tan solo un par de horas sus fotografías lograron acumular más de 600 mil likes, además, como ya es costumbre, la caja de comentarios se llenó con cientos de halagos por su arrolladora belleza, incluido el de Sebastián Rulli, con quien sostiene una de las relaciones más solidad de la farándula.

Angelique Boyer se llevó decenas de elogios por su arrolladora belleza. Foto: IG: angeliqueboyer

“Tan hermosa como siempre”, “La más guapa de todas” “Eres hermosa, pura luz y amor”, “La perfección hecha mujer”, “Una auténtica diosa”, “Simplemente divina”, “No alcanzan las palabras para describirte”, “Espectacular” y “Una reina” fueron algunos de los elogios que se llevó Angelique Boyer.

