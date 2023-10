Alessandra Rosaldo abre su corazón, revela que vive uno de los momentos más complicados de su vida: "es muy fuerte"

La actriz y cantante, Alessandra Rosaldo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de su actual condición física y emocional que está viviendo durante su proceso de la menopausia.

Fue en una entrevista con distintos medios de la farándula en donde la esposa del comediante Eugenio Derbez se tomó unos minutos para hablar del periodo fisiológico que está viviendo. Pidió que se difunda más información sobre el tema, pues incluso a ella le generó varias dudas.

La mañana de este martes 10 de octubre el programa "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Alessandra Rosaldo, quien por primera vez habló de la etapa de menopausia que está enfrentando a sus 52 años de edad. La también cantante reveló que no ha sido un proceso fácil.

"Me ha tocado tener cambios fuertes que no son tan padres. He tenido que cuidarme más, he tenido que conectarme más con mi cuerpo y escucharlo", contó.