Nihan Sezin de "Amor eterno": Sostente de la silla porque no vas creerás cómo luce hoy

En el universo del entretenimiento turco, pocos nombres brillan con la intensidad de Neslihan Atagül. A sus 31 años, esta talentosa actriz sigue siendo el centro de atención y admiración de millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué ha sucedido con ella desde su icónico papel en Amor eterno? Te lo contamos todo.

Neslihan Atagül como Nihan Sezin

Neslihan Atagül saltó a la fama en 2015 como la inolvidable Nihan en Kara Sevda (Amor Eterno), una de las series más exitosas de todos los tiempos. Su belleza y actuación cautivaron a audiencias de todas partes, y desde entonces, su carrera no ha hecho más que despegar. Aunque la serie concluyó en 2017, Neslihan ha mantenido su estrella en ascenso. Su transformación física ha sido sorprendente; luciendo más radiante y elegante que nunca, nos muestra que la belleza y el talento solo mejoran con la edad.

Neslihan Atagül como Nihan Sezin en la novela turca Amor eterno. | Créditos: Captura de Youtube.

Pero eso no es todo, la vida amorosa de Neslihan no es un misterio. La actriz se casó con el actor y modelo Kadir Dogulu de 41 años. La muestra de amor que ambos se dan en las redes sociales son muy desbordantes en admiración y respeto, pero también de romance. Los fans de ambos artistas no demoran en destacar lo bien que se ven juntos y resaltan cómo, pese a la recargada agenda que deben tener, siguen firmes desde el 2016.

Neslihan Atagül con su esposo. | Kadir Dogulu. |Créditos: @neslihanatagul.

Neslihan se aleja de la actuación en el 2021

La actriz en el 2021 fue diagnosticada con el síndrome del intestino permeable, este se agravó a inicios del mencionado año. Por ese motivo tuvo que dejar las grabaciones para dedicarse únicamente al cuidado de su salud. Además, este problema le generó una rápida pérdida de peso y tuvo que recibir la ayuda de un médico.

Neslihan Atagül posando descansando. | Créditos: @neslihanatagul.

Al parecer habría mejorado. Eso retratan sus últimas publicaciones. Atagül, a sus 31 años continúa siendo una de las reinas indiscutible del entretenimiento turco, dejando a todos asombrados con su belleza, talento, éxito y perseverancia en todos los aspectos de su vida. Sigue atento a las redes sociales, porque esta estrella sigue brillando más fuerte que nunca.

Neslihan Atagül a sus 31 años y al lado una foto de ella actuando en la novela Amor eterno. | Créditos: @neslihanatagul.

