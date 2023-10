Hollywood: Cinco actores muy famosos de los noventa que quizás hayas olvidado: ¿qué pasó con ellos?

Los años 90 marcaron una era dorada para la industria del cine y la televisión, un período de esplendor en el que numerosas estrellas de Hollywood emergieron y conquistaron la fama y la admiración del público. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, muchos de estos rostros icónicos se han sumido en el olvido.

Hay varias razones por las que algunos actores han sido olvidados. Algunos de ellos simplemente tuvieron carreras cortas y no pudieron mantener el éxito. Otros se vieron afectados por problemas personales o profesionales que les impidieron continuar con sus carreras. Y otros simplemente perdieron el interés en la actuación.

Sea como sea, hoy vamos a contarte el caso de 5 actores que en su momento tuvieron mucha fama y fueron olvidados por Hollywood.

Ryan Phillippe

El mayor éxito de la carrera de Ryan Phillippe fue la película Cruel Intentions de 1999. | Crédito: Composición El Heraldo de Mexico.

Ryan encontró la fama al protagonizar la película Cruel Intentions de 1999 junto a Reese Witherspoon. El par comenzó a salir durante el rodaje, se casaron y tuvieron dos hijos, aunque su matrimonio se acabó años después. Ryan sigue actuando y ha aparecido en series como Shooter, The Way of the Gun y la película Gosford Park.

Edward Furlong

Edward Furlong fue un actor prometedor y acabó con su carrera por sus adicciones. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

Furlong fue un actor prometedor en los años 90, gracias a películas como "Terminator 2: El juicio final" y "American History X". Sin embargo, su carrera se vio truncada por sus problemas de adicción. Hoy, con 46 años y aunque ya casi no se dedica a la actuación, sigue estando en contacto con sus fanáticos por redes sociales y asistiendo a convenciones.

Larisa Oleynik

Larisa Oleynik fue parte de la exitosa película 10 Cosas que odio de ti. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

Larisa Oleynik fue parte de la exitosa película 10 Cosas que odio de ti como Bianca, la hermana popular de Kat. Oleynik fue un ícono adolescente muy popular en los 90 y aún sigue actuando. En 2000, participó en la película 100 Girls y protagonizó la cinta A Time for Dancing. Ninguna de esas películas fue presentada en cines, siendo sólo editadas en video. Hace unos años la pudimos ver en The Healing Powers of Dude, de Netflix.

Robin Wright

La actriz siempre será recordada por su personaje de 'Jenny' en Forrest Gump. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

Robin siempre será recordada por darle vida a Jenny en la película Forest Gump, de 1994. A 27 años del estreno de aquel icónico film, la actriz sigue vigente en el medio. Hasta hace algunos años, la intérprete era una de las mejor pagadas, llegando a ganar 420 mil dólares por episodio en la serie House of Cards.

Tiffani Thiesen

Tiffani Thiesen fue mu reconocida en los años 90. En los últimos años no ha encontrado un proyecto tan exitoso. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

Kelly Kapowski fue todo un referente de los 90. Era la pareja más guapa de la tele junto a Zack Morris en ‘Salvados por la campana’. Pero es que aún en los 90, Tiffani Thiessen tuvo seis años para ser la malvada Valerie Malone en ‘Beverly Hills, 90210’. En los años 2000 en adelante no le ha faltado el trabajo, pero no ha encontrado un proyecto tan exitoso, salvo la excepción de ‘White Collar’.

