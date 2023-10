El playlist de Cha Eun Woo: seis canciones que recomienda escuchar el rey de los K-drama

¿Eres fanático de la música coreana y estás buscando nuevas melodías para deleitar tus oídos? ¡No busques más! El talentoso actor coreano Cha Eun Woo ha compartido sus recomendaciones musicales exclusivas, y estamos seguros de que estas canciones te harán vibrar. Sigue leyendo para conocer las joyas musicales que este artista eligió para ti.

Spring day de BTS

Cha Eun Woo, conocido por su versatilidad en la actuación, también tiene un gusto excepcional para la música. Su primera elección te llevará a un viaje emocional con "Spring Day" de BTS. Esta canción ha conquistado corazones en todo el mundo y es un verdadero himno de la música K-pop.

Through the Night de IU

Si buscas una melodía suave y conmovedora, Cha Eun Woo te recomienda "Through the Night" de IU. Esta cautivante balada te envolverá con su dulce voz y letras emotivas, perfecta para relajarte después de un largo día.

All Night de Astro

No podemos dejar de mencionar "All night" de Astro, el coreano forma parte de este grupo de K- pop y, en muchas de sus transmisiones en vivo, ha dicho que esta es una de sus canciones favoritas. "All nigth", una canción que Cha Eun Woo elige por su letra y por sus compañeros de la banda.

Dolphin de OH My girl

Si buscas algo más retro y lleno de energía, el actor coreano también sugiere "Dolphin" de OH MY GIRL. Esta canción te hará sentir como si estuvieras en una fiesta en la playa, lista para disfrutar del verano sin fin.

Any song de Zico

Para aquellos que buscan algo completamente diferente, Cha Eun Woo recomienda "Any Song" de Zico. Esta pista te hará mover los pies con su ritmo único y adictivo, y su videoclip es igual de entretenido.

Love Scenario de Ikon

No podemos dejar de mencionar "Love Scenario" de iKON, una canción que se ha convertido en un fenómeno musical en Corea y más allá. Cha Eun Woo la elige por su contagioso ritmo y letras pegajosas que te harán bailar sin parar. Sin duda el actor, tiene unos gustos increíbles que van desde lo más romántico hasta lo más bailable.

No pierdas tiempo y sumérgete en la increíble selección musical de Cha Eung Woo Estas seis canciones son solo el comienzo de un viaje musical que te llevará a descubrir la diversidad y la emoción de la música coreana. ¿Cuál de estas recomendaciones te emociona más?

