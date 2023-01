VIDEO | Así fue la vez que Yolanda Andrade presumió las botas personalizadas que le regaló su amigo Valentín Elizalde

Yolanda Andrade es una de las conductoras más queridas del espectáculo, dentro de los más de 30 años que tiene activa en el medio ha conectado con otras figuras artísticas, algunas afines a su vida y trabajo, pero otras si han sorprendido al establecer una gran amistad con la sinaloense.

En un video que circula en YouTube se aprecia un fragmento de los primeros episodios de “Netas Divinas”, el programa en el que participó durante varias temporadas como parte del cuadro de comunicadoras, Yolanda les dice a las estrellas que están junto a ellas en la mesa, que recibió un regalo especial de uno de sus buenos amigos y en ese momento saca de una bolsa un par de botas que le mandó Valentín Elizalde.

“La gente que lo conocimos, lo queremos mucho, lo vamos a querer siempre y de pronto un día que hablé con él antes que lo mataran, me dijo ‘mija de qué número calzas, te voy a regalar unas botas’, porque a mí me gustan mucho las botas y mira que me mandaron estas botas”, dice la estrella.