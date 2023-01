FOTOS: Desde Puerto Rico, Vanessa Claudio sube la temperatura en diminuto bikini

Vanessa Claudio pasó los últimos días del 2022 en su natal Puerto Rico, y aunque en algunas imágenes ha dejado ver que ya regresó a México, decidió compartir una coqueta sesión de fotos que fue realizada en las playas de la isla, en las que se lució con un diminuto bikini de estampado animal print con el que subió la temperatura y dejó sin aliento a más de uno de sus admiradores, recibiendo miles de corazones.

La también modelo ganó fama en nuestro país gracias a su participación en "Venga la Alegría", y desde sus primeras apariciones en la pantalla chica conquistó a los televidentes con su belleza, carisma y los atuendos más chic, lo que ahora también hace desde sus cuentas de redes sociales, en las que es muy activa y constantemente consiente a sus fans con arriesgados y coquetos outfits, principalmente sus looks de playa.

Vanessa Claudio conquista en coqueto micro bikini

Claudio es un referente de moda para las mujeres que pasan de los 30 años, como lo deja ver con sus trajes de baño de dos piezas, con los que da lecciones de moda, pues cuando se trata de bañadores, la presentadora de "Al Extremo" destaca con los conjuntos en tendencia, como las pequeñas prendas que compartió en las fotos de Instagram, plataforma donde la siguen 2.5 millones de fans.

Vanessa conquistó en un pequeño bikini. Foto: IG @vanessaclaudio

La puertorriqueña, de 39 años, que ha sido también modelo para portada de reconocidas revistas como Max y H, cautiva a sus millones de seguidores en las plataformas digitales con los atuendos que presume, que son ideales para destacar su silueta, como lo demostró con su reciente publicación en la que se lució posando a la orilla del mar de su natal Puerto Rico, disfrutando al máximo del momento.

"Puerto Rico! La libertad es el oxígeno del alma! Amo Ser libre de hacer lo que quiera! La he trabajado y la tengo! Amo mi trabajo! Amo la libertad de elegir a quien amar sin ataduras ni compromisos! Amo escoger que hago con mi tiempo! Amo ponerme lo que quiero y si, amo ser sexy cuando deseo serlo .. amo mi cuerpo! Amo defender lo que creo y a los míos! Si no te gusta mi libertad, no pasa nada .. si vas a criticar bye .. voy a ser más libre este año sin medio al que dirán ..#toohottohandle", escribió para acompañar las postales.

Vanessa dejó claro que no teme a probar con reveladores looks, y es así que sus fanáticos la han visto presumir su curvilínea silueta con bikinis con los que deja poco a la imaginación, como el diminuto conjunto que presumió en las fotos que han causado furor y con las que subió la temperatura, pues al momento acumula 63 mil "me gusta" y más de 600 comentarios en los que reconocen su belleza.

La puertorriqueña dejó poco a la imaginación. Foto: IG @vanessaclaudio

Antes de llegar a la televisión mexicana, Vanessa compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista y ganó el premio Miss Simpatía. Fue su interés por la televisión por el que ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat), lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La presentadora dejó el programa de TV Azteca para probar suerte en Estados Unidos y otros países, y regresó a principios de este 2022 a México, dejándose ver de lo más feliz por volver a la televisora que le dio sus primeras oportunidades. Ahora es parte del elenco de "Al Extremo", programa en el que ya se posiciona como una de las consentidas.

Presume cuerpazo y le llueven halagos. Foto: IG @vanessaclaudio

