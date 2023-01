VIDEO: Jacky Ramírez derrite TikTok con atrevido baile y entallado mini vestido rojo

Jacky Ramírez causó un gran revuelo en TikTok durante las últimas horas debido a que publicó un video con el que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la modelo, influencer y cantante presumió sus curvas con un entallado mini vestido mientras realizaba un atrevido baile, por lo que, como era de esperarse, los halagos para la ex participante de “Acapulco Shore” no se hicieron esperar tanto de sus fans como de otras figuras de la farándula.

Como se mencionó antes, fue a través de TikTok donde “El Furby Diabólico” publicó el atrevido video en cuestión, el cual, no tuvo otra intención más que deleitar la pupila de los casi dos millones de seguidores que ostenta en esta plataforma, donde ha causado furor en más de una ocasión por el atrevido contenido que publica de manera recurrente.

Para este video, Jacky Ramírez se grabó desde lo que parece ser su habitación y realizó un lip sync de la canción del genero urbano llamada “Yo sé que tú quieres”, además, también realizó una coreografía que le permitió derrochar sensualidad y demostrar sus habilidades para el baile.

En cuanto al espectacular outfit con el que Jacky Ramírez arrancó suspiros, el elemento principal era un entallado mini vestido, el cual, estaba confeccionado con tela color rojo pasión decorada con algunos brillos, por lo que la también influencer pudo lucir todas sus curvas en todo su esplendor y para complementar su look, la exparticipante de “Survivor México” utilizó un elegante collar, así como brazaletes en sus manos por lo que también derrochó estilo.

El breve, pero revelador video de Jacky Ramírez no pasó desapercibido para los usuarios de TikTok, prueba de ello es que, en tan solo un par de horas, su publicación rebasó las 40 mil reproducciones, además, acumuló miles de likes y cientos de halagos por parte de sus fans y hasta de otras figuras dela farándula, por lo que la intérprete de “Cotizada” pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento.

“Estás guapísima”, “Toda una diosa”, “Cada día más hermosa”, “Simplemente espectacular”, “Eres la definición de sensualidad” y “Una auténtica reina” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Jacky Ramírez.

Jacky Ramírez posee una de las figuras más envidiables de toda la farándula. Foto: IG: jackyoficial_

¿Jacky Ramírez seguirá en “Acapulco Shore”?

Luego de tres temporadas en “Acapulco Shore”, Jacky Ramírez ha logrado convertirse en uno de los principales referentes del exitoso reality show, sin embargo, todavía no se han confirmado las fechas ni los detalles de la temporada número once, por lo que se desconoce si “El Furby Diabólico” regresará a hacer de las suyas, no obstante, los fans del programa ya comenzaron a pedir su regreso, por lo que se espera que sea en las siguiente semanas cuando la producción del reality show ofrezca los primeros detalles de su próxima entrega.

Jacky Ramírez todavía no confirma su participación en la próxima temporada de "Acapulco Shore". Foto: IG: jackyoficial_

Cabe mencionar que, mientras se confirma o no su regreso a “Acapulco Shore”, Jacky Ramírez se encuentra enfocada en su carrera como cantante y en su faceta como modelo de OnlyFans por lo que en caso de no ser requerida tiene otras opciones para seguir derrochando talento y generando polémica.

