Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 4 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 4 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tendrás noticias de expareja, pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones tontas, necesitas poner atención a lo que haces, ya que algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache; este año tiene que ser de renovación y de cambios que te lleven por cuestiones positivas.

Estas muy cerca de que el amor te llegue y te inunde como nunca pensaste; es un nuevo año de dejarte llevar como gorda en tobogán y que sea lo que Dios quiera. No temas a cambios, requieres dejarte de flojera y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no malgastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo, Probabilidad de inversión en un negocio que tiene que ver con ventas, te va a ir de maravilla si te aplicas.

Se viene estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de ir a la cama, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. Vienen amores de una noche importantes, ten cuidado con darle el corazón a quien sabes solo te causará dolores de cabeza. Eres una persona muy entregada y mereces a una persona igual a ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes. Este año es de cambios y de creer en ti y en la capacidad de lograr todo lo que quieres y has deseado.

Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos, podrías entrar en negocio de bienes raíces o de alimentos. Cuida más tu alimentación para que no caigas en dolores estomacales por irritantes.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, un amor del pasado podría aparecer en estos días y causarte problemas y conflictos, define tus sentimientos, te darás cuenta de que has superado esas traiciones. No permitas que tu falta de actitud y ganas afecten tus proyectos y tus metas, tienes todo para lograrlos el problema es que te desespera no ver resultados pronto y esa causa hace que tires la toalla.

Cuida mucho tu relación en caso de tener una, ya que podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades o de ciertos mensajes que saldrán a la luz y serán mediante redes sociales.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o una situación podría no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las relaciones.

No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que las gentes con tal de afectarte inventan cosas. Se viene un compromiso dentro de la familia, tendrán boda próximamente.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, habrá quien te va a meter el pie o andará de gaznate suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle, ya que son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien.

Cuidado con amores de una noche que te pondrán en graves problemas; podrías enamorarte o meterte en una relación de 3. Si tienes una relación unas amistades de tu pareja le han metido chismes sobre tu reputación, andan ladrando bien feo de ti y te dejarán en mal hasta con la propia familia.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.

Este año tu enfoque debe de estar en mejorar todos esos defectos que tú sabes que tienes y que te han metido en muchos problemas. La llegada de un dinero extra te ayudará mucho en tus planes en estos primeros meses del año, pero debes de cuidar mucho en qué estás gastando y en qué invirtiendo.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu carácter será tu mejor arma para atosigar a quien te quiera ver la cara. Vienen problemas en el estómago como gastritis o colitis, bájale a las harinas, refrescos y picantes, ya que podrías requerir una intervención quirúrgica o mínimo ir a parar al hospital por tus descuidos; debes cuidar mucho tu alimentación, puesto que este año tu salud podría estar en riesgo.

Tu esfuerzo y dedicación se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho, estos dos primeros meses del año serán primordiales en el logro de tus metas y tus objetivos.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti, si te llena en todos los sentidos dale para delante y que sea lo que tenga que ser.

Mediados de semana y no te has enfocado en lo que deseas lograr para este año, ponte hacer una lista para evitar que te pierdas en esos sueños y metas. En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, te han estado mintiendo y engañado mucho en estos días una persona muy cercana a ti, de hoy a mañana no pasa de que te enteres de quién se trata.

Si te dañaron o afectaron en el pasado ya nada se puede hacer para cambiarlo, ten presente que no puedes vivir toda tu vida con miedo a que te lo vuelvan hacer y a volver a sufrir, de los errores has aprendido, disfruta lo que venga y no te cierres a nuevas y mejores oportunidades, manda muy lejos a toda la gente que solo te hace sentir mal o te estresa con acciones y pensamientos mediocres.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores en caso de tener ya una pareja, si no confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí, dale vuelta a la página y next.

Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días, toma tus precauciones para evitar que las cosas no salgan como deseas. Ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan y podrían meterte en problemas, no des segundas oportunidades ni sigas viviendo de lo que ya fue y nunca más será.

Piscis

?Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es preciso que busques oportunidades laborales en muchos aspectos que te interesan porque podrías encontrar una muy buena que te dejará grandes ganancias. Es momento de ponerte las pilas en todo lo que tiene que ver con amores de una noche porque podrías terminar bien enamorado.

Cuidado con una persona de piel clara la cual retorna y te va a meter en problemas demasiados graves. Vienen días en los cuales andarás algo melancólico, ya que el efecto de la luna te deja muy vulnerable y cambiante. Aprende acepar tus defectos y tus errores y darte cuenta de que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz y vivir plenamente.

