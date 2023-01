FOTOS: Macky González derrite la red con revelador bikini negro

Macky González causó impacto entre sus millones de fans en las redes sociales. Con una publicación en Instagram, la conductora y exparticipante de "Exatlón México" derritió la popular plataforma con su belleza y un coqueto look, pues se lució frente al espejo con un revelador bikini negro con el que destacó su curvilínea silueta, sumando miles de "me gusta" y recibiendo cientos de comentarios con bellas palabras.

Luego de su salida de "Exatlón All Star", a principios del año anterior, la atleta se integró al matutino "Venga la Alegría" como conductora de una sección relacionada con el programa de competencias, para luego dar paso al reality de cocina "MasterChef Celebrity", del que finalmente no resultó ganadora, pero sin duda la hizo sumar más admiradores, quienes la apoyaron fielmente en su paso por el show de cocina.

Macky González se luce en sexy bikini negro

Amancay González Franco, nombre real de la deportista e influencer fitness, fue una de las famosas que eligió un destino de playa para celebrar la llegada del 2023, y desde Acapulco, en Guerrero, se ha dejado ver con los atuendos más coquetos, como son los trajes de baño de dos piezas perfectos para destacar su trabajada y curvilínea silueta, con la que conquista a sus millones de seguidores.

Macky compartió las imágenes en la plataforma de Meta, en la que suma 1.1 millones de fans. En la instantánea se le puede observar posando frente al espejo y presumiendo su silueta perfecta en un revelador bikini negro, conjunto que sin duda llama la atención por su diseño abierto en el top y su pequeña panty, con la que dejó poco a la imaginación y se coronó como una de las famosas más bellas en las redes.

"Cómo van sus primeros días del año?! @elanspapalacio . #beach #acapulco #happy #life #love #bikini", escribió González para acompañar la fotografía que ya ha recibido más de 24 mil "me gusta", además de cientos de comentarios halagadores, pero no fue la única imagen que dejó ver de su look, pues en las historias de la plataforma de Meta publicó otras imágenes en las que se lució con su sexy atuendo.

González, de 33 años, dio lecciones de estilo con su outfit y se volvió a coronar como una de las reinas de los looks de playa, como lo confirmó con una segunda imagen en la que se mostró desde un jacuzzi, presumiendo su figura con el bañador que también fue el outfit perfecto para posar de espaldas, demostrando que no teme a presumir cada parte de su cuerpo, el cual trabaja día con día, como lo deja ver siempre en sus cuentas oficiales.

Amancay González, comenzó su carrera en los deportes en el atletismo, disciplina que dejó por una lesión, aunado a sus estudios de comunicación, lo que la llevó a buscar oportunidades en la televisión como "Exatlón" y "Guerreros 2020", como capitana del equipo Cobras. Además, fue colaboradora de "Hoy", y parte del los concursante de "Las estrellas bailan en Hoy", reality en el que tuvo una polémica con su pareja, el luchador Tinieblas Jr.

