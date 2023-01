Carmen Villalobos eleva la temperatura con diminuto bikini

Carmen Villalobos es una de las actrices más importantes de la actualidad, teniendo en cuenta que la colombiana se ha ganado el cariño y el corazón de todos los televidentes gracias a varias series y telenovelas. Por otro lado, es un a de las mujeres más hermosas del mundo y no pierde el tiempo en demostrarlo a través de sus redes sociales. En los últimos días, la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ ardió la red con un increíble bikini que dejó sin palabras a sus seguidores de Instagram.

Empezó un nuevo año y Carmen Villalobos intenta hacer una nueva vida luego de lo que fue la polémica separación con su ex esposo Sebastián Caicedo. Los actores estuvieron casados por casi tres años, pero tuvieron un noviazgo de más de diez años. Luego, se generó polémica por algunas declaraciones del ex esposo de la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ que no cayeron del todo bien en la también modelo y conductora.

Carmen Villalobos, actriz colombiana. Fuente Instagram @cvillaloboss

Por otro lado, Carmen Villalobos demuestra que es una de las mujeres más talentosas de la televisión latinoamericana, teniendo en cuenta que se ha ganado el cariño de todos los televidentes con actuaciones como ‘Café con aroma de mujer’ o ‘Hasta que la plata nos separe’ que se han convertido en todo un éxito en Netflix. Además, hizo su primera incursión como conductora y tuvo una gran aceptación.

El ajustado microbokini de Carmen Villalobos

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 21 millones y medio de seguidores, Carmen Villalobos se encargó de dejar en claro porqué es la mujer más hermosa del mundo. La actriz de 39 años ardió la red con un ajustado y diminuto bikini con el que se robó todas las miradas. La colombiana presumió su increíble figura y dejó atónitos a todos.

El ajustado microbikini de Carmen Villalobos. Fuente Instagram @cvillaloboss

A través de algunos posteos confirma diariamente porqué es una de las mujeres más hermosas del mundo. Además, Carmen Villalobos confesó que estuvo algunos días inactiva de las redes sociales porque estaba descansando y necesitaba recargar energías y les deseó a todos un feliz 2023.

Carmen Villalobos se roba todas las miradas. Fuente Instagram @cvialloboss

