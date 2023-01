Karol G sacude la red con revelador bikini

Luego de dos años de lanzar su último disco, Carolina Giraldo, como se llama la famosa cantante colombiana Karol G anunció recientemente el lanzamiento de su próximo álbum de estudio que llevará por título “Mañana será bonito”. Esta esperada noticia la dio a conocer a través de un adelanto del clip, donde aparece una figura muy conocida de TikTok.

El personaje con el que contó Karol G es Iker, el famoso niño nacido en Monterrey que conquistó las redes sociales con su carisma y generó millones de visitas y likes por parte de los usuarios en dicha red social, pues fue conocido como el “niño millonario”.

Karol G posando. Fuente: Instagram

Apostar por esto, habla bien de Karol G que se ha convertido en una de las representantes más queridas del género urbano, quien además de ser considerada como una mujer empoderada, ha compuesto diversas canciones que se han vuelto un himno para las personas que enfrentan rupturas amorosas y resurgen como aves fénix después de haberse sumido en la depresión.

Karol G paralizó Instagram con su belleza

No hay dudas de que Karol G no solo enamora con su voz, si no que lo hace e incluso igual de bien, con su belleza. La Bichota, que supo robarse el corazón de entre otros hombres, Anuel AA, ha generado que en Instagram la deseen con cada aparición.

Karol G posando. Fuente: Instagram

Recientemente, con un enorme escote y su pelo rojo intenso, Karol G superó los 3 millones de likes, producto de su publicación, que la tienen sonriendo a la cámara y posando con el correr de las imágenes.

