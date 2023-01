VIDEO | Luis Gerardo Méndez rompió con la tradición familiar y le dio la espalda a esta importante profesión

Por mucho que exista una tradición familiar, algunos integrantes la romperán por naturaleza. Este fue el caso de Luis Gerardo Méndez, quien estuvo destinado a estudiar la carrera de Medicina; sin embargo, sus habilidades histriónicas salieron a la luz y supo defenderlas sin importar que sus padres estuvieran en desacuerdo.

En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, el actor mencionó que viene de un núcleo en el que todos son médicos: su padre, tíos y abuelo. "No tenía ninguna conexión con la actuación o con este universo y cuando le dije a mis papás que quería ser actor me dijeron que me iba a volver drogadicto, que me iba a morir de hambre, que en qué estaba pensando...", mencionó.

No obstante, se armó de valor y decidió dejar atrás Aguascalientes, de donde es originario, para trasladarse a la Ciudad de México para "perseguir su sueño" de aparecer frente a la pantalla. Fue así que, con el paso del tiempo y mucho esfuerzo, Luis Gerardo Méndez logró labrar una carrera plagada de éxitos; ha aparecido en diversas producciones de las que destacan "Club de cuervos", "Narcos: México" y "Los ángeles de Charlie", entre otras no menos importantes.

Inicia en el minuto 05:17

Luis Gerardo Méndez y su cercanía con el personaje "Belascoarán"

El actor Luis Gerardo Méndez estrenó la serie "Belascoarán" en el 2022 donde por casualidad, el personaje tiene cierta similitud con él, pues también decidió dejar atrás la vida que llevaba para cumplir su sueño. En su caso, ser el detective que siempre quiso ser. El histrión dijo que acaba de llegar a una edad donde se le presentó una crisis existencial.

"Acabo de cumplir 40 años y también estoy en esta misma crisis de la mediana edad que tiene Héctor Belascoarán donde todo el tiempo me estoy preguntando qué más, por qué estamos aquí, cuál es el sentido de mi vida. Al final del día todos somos detectives de nuestra propia existencia", mencionó el actor.

Luis Gerardo Méndez en su papel de "Belascoarán"(Foto: IG @cam.jurado)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Maya Nazor toca el piano para su hijo Luka y enternecen en redes sociales

FOTOS | Como sirena, Manelyk González arranca el 2023 desde el mar y en coqueto bikini

FOTO | Karely Ruiz eleva la temperatura con microbikini y peluca azul de estilo anime