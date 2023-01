FOTOS: Camila Sodi enamora en colorido y revelador vestido abierto

Camila Sodi conquistó a sus millones de fans en las redes sociales con su belleza y estilo. Con su última publicación en Instagram, plataforma donde la siguen millones de admiradores, la actriz dio cátedra de moda con su look de playa, pues se dejó ver en un colorido y revelador vestido abierto con el que enamoró y se robó todas las miradas, logrando recibir más de 100 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

La también cantante fue una de las famosas que decidió tomarse unos días de descanso y pasó los últimos días del 2022 en un destino de playa. En su cuenta oficial de la plataforma de Meta la artista ha mostrado sus atuendos más chic y reveladores, como el bikini rojo con el que presumió su fortaleza para hacer una complicada postura de yoga, o el bañador blanco y negro que fue ideal para que presumiera su silueta.

Camila Sodi se luce en arriesgado vestido

La guapa sobrina de Thalía, de 36 años, compartió en Instagram, plataforma en la que tiene 2.6 millones de fans, una par de instantáneas en las que se le ve disfrutando de un día desde el mar, para la que eligió un coqueto look que es perfecto para la ocasión, pues para combatir las altas temperaturas del lugar se lució en una arriesgada prenda de estilo cut out con la que presumió toda su belleza.

Camila conquista en arriesgado vestido de colores. Foto: IG @camilasodi_

Con sólo algunos emojis de tema marino, Camila acompañó las instantáneas con las que ha robado miradas y ha conquistado a sus millones de fans en las redes, logrando recibir cientos de halagadores comentarios con frases como: "Bellísima e increíblemente sexy, es un verdadero bombón esta mujer simplemente espectacular y una verdadera DIOSA", "Bonita mi Cami", "Hermana estás lo mas bello del mundo!" y "Te amo, eres todo lo que está bien en esta vida"; entre muchos otros.

Sodi compartió las coquetas instantáneas en su cuenta oficial de Instagram, donde generó 122 mil "me gusta", y con ellas dejó claro que es una de las mujeres más hermosas del espectáculo, pero también de las famosas que impone moda con sus looks, pues no tiene miedo de arriesgarse con sus prendas como lo confirmó con su revelador y colorido vestido que destaca por ser abierto debajo del busto.

La actriz presume toda su belleza. Foto: IG @camilasodi_

Camila es madre de dos hijos, Fiona y Jerónimo, producto de su relación con el actor Diego Luna, quien hace sólo unos días perdió a su padre. La pareja se casó en el 2008 y se divorcio en 2013. La actriz demuestra en sus redes sociales que es una mamá moderna que da clases de moda y estilo con sus looks, como este que lució desde la playa, con el que se lleva la corona como fashionista.

La sobrina Thalía, comenzó en los medios cuando era una bebé, como modelo de comerciales. Ya en la adolescencia probó suerte como conductora del programa "El Pulso" de Telehit, pero fue años después cuando llegó su gran oportunidad en televisión al protagonizar la telenovela "Inocente de ti", donde dio vida a "Florecita" y compartió créditos con el galán Valentino Lanús, y otros reconocidos actores de la televisión en México, como Alma Delfina, Helena Rojo, Salvador Pineda, y Altair Jarabo.

Impone con su estilo moderno y arriesgado. Foto: IG @camilasodi_

