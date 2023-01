Desde el gimnasio, Norma Palafox paraliza la red con ajustado minishort

Norma Palafox es una de las principales referentes del fútbol femenil de nuestro país y que a su corta edad se consagró campeona con Chivas, quedando así en la historia de este deporte. Sin embargo, desde hace un tiempo que intenta volver a su nivel que la caracterizó en sus inicios. Por otro lado, demuestra que es una de las mujeres más hermosas del mundo y lo hace a través de su cuenta de Instagram. Desde el gimnasio, la joven de 24 años enamoró a todos con un ajustado outfit.

En los últimos días, Norma Palafox se despidió del Club Atlas femenil, teniendo en cuenta que quedó en condición de libre y su destino estaría en otro equipo de nuestro país. La atacante había llegado del Pachuca al Atlas y jugó tan solo 17 partidos y anotó dos goles. El mensaje de la ex Chivas estuvo acompañado de una foto jugando con la camiseta de las rojinegras: “Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación… desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia”.

Norma Palafox se despidió de Atlas. Fuente Instagram @normapalafox

Desde que Norma Palafox se fue de Chivas de Guadalajara en 2019 luego de haber obtenido el campeonato de Primera División, su nivel no fue el mismo. A mediados de ese año, participó del Exatlón en Estados Unidos donde fue una de las finalistas y a posteriormente, decidió regresar al fútbol. Un año más tarde, generó polémica luego de anunciarse su traspaso al Pachuca, equipo en el que estuvo dos temporadas hasta recalar en Atlas.

Norma Palafox por ahora está sin equipo. Fuente Instagram @normapalafox

Norma Palafox elevó la temperatura desde el gimnasio

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores, Norma Palafox demostró porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo luciendo un ajustado outfit desde el gimnasio. La delantera de 24 años presumió sus increíbles curvas, las cuales se encarga de mantener en forma.



Por otro lado, Norma Palafox no sólo comparte historias haciendo ejercicio, sino que también lo hace presumiendo su esbelta figura con ajustados trajes de baño que hacen encender las redes sociales y desafían los límites de la red social de la camarita. La joven de 24 años es una de las mujeres más lindas y deseadas de todas.

Norma Palafox enamora en traje de baño. Fuente Instagram @normapalafox

