VIDEO | ¿Traicionó a Piqué? IbaI Llanos es captado en México cantando la nueva canción de Shakira contra su ex

Ibai Llanos se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en el mundo de Twitch y youtube a nivel internacional, el español también ha ganado popularidad debido a su relación cercana con Gerard Piqué, quien es uno de sus amigos y colaboradores. Su relación surgió debido a que el streamer es presidente de uno de los equipos de la Kings League, torneo que organiza el ex futbolista. Actualmente, el influencer se encuentra pasando unos días en la Ciudad de México, pero su estadía en tierras nacionales ha desatado polémica luego de que se filtrara un video donde aparece cantando la nueva canción de Shakira dedicada a quien fuera su pareja.

El español se encuentra en México debido a que participará en los Premios ESLAND 2023, mismos que otorgan reconocimientos a creadores de contenido como IlloJuan, ElRubius y ElXokas. Previó a la ceremonia, Ibai fue captado cenando junto a otras personalidades del internet; sin embargo, cuando los influencers y amigos de Piqué se encontraban degustando sus alimentos, el personal del establecimiento optó por poner la nueva canción de Shakira y Bizarrap, la cual contiene referencias a Gerard Piqué y su pareja actual, Clara Chía.

El español apareció animado y disfrutando de la canción. Foto: captura de pantalla.

Pese a que Ibai es uno de los amigos más cercanos de Gerard Piqué, el influencer fue captado mientras cantaba, a todo pulmón, la tiradera de Shakira contra su ex. "Una loba como yo no está pa' novatos, una loba como yo no está pa' tipos como tú", se escucha entonar al creador de contenido, quien luce despreocupado y feliz. Horas más tarde, el youtuber compartió el video en su cuenta de Twitter y comentó lo siguiente: "Vivan las noches de México lindo".

Cabe mencionar que no es la primera vez que Ibai aparece escuchando la nueva canción de Shakira. Anteriormente, el influencer grabó un video reaccionando a la tiradera que la colombiana lanzó contra Piqué. En otro de sus clips, el español apareció bailando y cantando la melodía junto a Sergio 'Kun' Agüero. Fanáticos del streamer han cuestionado su amistad con el ex futbolista, ya que aseguran que sus comportamientos no demuestran lealtad con el mandamás de la Kings League.

El propio Ibai compartió el video en sus redes sociales. Foto: captura de pantalla.

"Clara-mente salpicaron a Piqué desde México", "La canción de Shakira es tan buena que hasta Piqué debe cantarla en la ducha", "Piqué eliminará a Porcinos (equipo que Ibai preside) de la Kings League", "Con esos amigos no necesito enemigos", "Jajaja, hasta sus mismos amigos se la cantan" y "Ojalá Piqué vea esto", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.



