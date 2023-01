VIDEO | "Clara-mente tu ya no vales nada": lanzan versión de "Session #53" contra Shakira

Desde el lanzamiento de su última canción junto a Bizarrap, Shakira no ha dejado de cosechar éxitos, a tal grado que el video oficial suma más de 200 mil reproducciones en youtube. Además, la colombiana ha posicionado su canción "Session #53" en los top número uno de diferentes plataformas de streaming. La colaboración ha sido tan popular que miles de internautas y celebridades han tomado partido ya sea por la intérprete de "Waka Waka" o por el ex futbolista del Barcelona; y pese a que la barranquillera cuenta con el apoyo de sus millones de fanáticos en todo el mundo, algunas personas han salido en defensa de su ex pareja.

Para demostrar su apoyo a Gerard Piqué, un grupo de raperos decidió salir a "defenderlo" y lanzó una polémica canción contra Shakira. La defensa del ex futbolista estuvo a cargo de Sansixto y el dúo Dife MMP & Willy D, artistas poco conocidos del género urbano, quienes compartieron en youtube una réplica de "Session #53". La nueva tiradera contra la colombiana se titula "D- Clara" y contiene fuertes indirectas contra ella. Hasta ahora, cuenta con poco más de 300 mil reproducciones en youtube, pero ya ha molestado al público de la barranquillera.

Uno de los raperos aparece luciendo una camiseta con el nombre de Gerard Piqué. Foto: captura de pantalla.

"Escucha Shaki", inicia la canción, dejando en claro que el mensaje está dirigido a la cantante colombiana. Posteriormente, los artistas hablan sobre los problemas legales que tiene la intérprete de "Hips Don't Lie" en España: "Si paga Hacienda se queda sin nada", menciona una de las estrofas de la nueva tiradera. "Ven, declara, solamente tú, una gata más picada", señala otro de los versos.

Al igual que la canción "Session #53", los raperos hacen referencia a marcas como Rolex, Cassio y Twingo. Además, también mencionan a Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía, a quienes defienden: "Tengo diez Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayuno. Llevo con ella desde los 21. Yo con un Twingo tiré al 22. Me salió el bingo, me fui como un boss", dice uno de los versos. En otra de las estrofas se escucha a los artistas decir: "Moviste al rey, no soy un peón, desde que no estás, estoy mejor. No vuelvo pa' atrás aunque cueste un millón".

A lo largo de la melodía, los raperos aseguran que Clara Chía, la nueva novia de Piqué, es mucho mejor que Shakira: "No es un reemplazo, es una mejora. Clara-mente tú ya no vales nada". Por si fuera poco, Sansixto y el dúo Dife MMP & Willy D, lanzaron su canción con un video similar al de la colombiana con Bizarrap; en las tomas se aprecia que uno de los cantantes está portando una camiseta del Barcelona que tiene en la espalda el nombre del ex futbolista.

"Clara-mente tú ya no vales nada", se escucha en la canción. Foto: captura de pantalla.

Internautas salen en defensa de Shakira

El video ha generado polémica en redes sociales y los seguidores de la barranquillera no dudaron en salir en su defensa. Usuarios de internet llenaron los comentarios del clip con comentarios negativos, asegurando que los artistas se están metiendo en un tema que no tiene nada que ver con ellos. También, han dejado en claro que la canción no es pegajosa como la de la intérprete de "Te felicito" y los raperos solo se están colgando de su éxito para tratar de figurar en la esfera pública.

"Y lo peor es que ellos creen que la rompieron durísimo", "Lo que hay que hacer para poder tener un poco de comida. Gracias Shak, ya que por tu talento se les pude tirar una tortilla", "Como cuando llegas a la fiesta sin que alguien te invite", "Ojalá está canción sea la última que saquen" y "CLARAmente estos tipos, son esas tías que nadie invito a la fiesta", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

