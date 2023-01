Respira profundo antes de ver cómo luce hoy Ashley Greene, ‘Alice Cullen’ en ‘Crepúsculo’

‘Crepúsculo: la saga’ es una serie de cinco películas de fantasía romántica que fueron producidas por Summit Entertainmet y que se basa en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephenie Meyer. La primera película se lanzó a fines de 2008 y la última vio la luz en 2012. Los principales protagonistas fueron Robert Pattinson, Kristen Stewart. En los últimos días, se filtró una foto de Ashley Greene, quien interpretó a ‘Alice Cullen’ y así luce hasta el momento.

La serie de ‘Crepúsculo’ se fue gestando desde 2004 en Paramount Pictures, donde se escribió una adaptación de pantalla que difería totalmente de la novela original. Años más tarde, Summit Entertainment adquirió los derechos y la primera película recaudó más de 35 millones de dólares. La segunda entrega rompió récords de taquilla con 72 millones y medio de dólares. En total, con sus cinco películas, la serie ha recaudado más de tres mil millones de dólares.

Crepúsculo. Fuente Instagram @thetwilightsaga

Dos de los principales protagonistas de la saga de Crepúsculo fueron Robert Pattinson y Kristen Stewart. En cuanto al actor, fue quien interpretó a ‘Batman’ en la última entrega, mientras que la actriz fue desapareciendo de la pantalla chica. En cuanto a ‘Bella’ su personaje, recibió 2 millones de dólares en la primera entrega, mientras que para la última película, unos 12 millones y medio. Pero, no estuvieron solos debido a que también fue parte otra actriz quien hoy tiene 35 años.

Así luce Ashley Greene de 'Crepúsculo'

Se trata de Ashley Greene quien personificó a ‘Alice Cullen’ no sólo en la primera película sino en el resto de la saga. Además, fue parte del videoclip de la canción ‘Decode’ de Paramore que hizo la música original de ‘Crepúsculo’. Sin embargo, con el correr de los años se fue alejando de Hollywood y en una entrevista aseguró: “Mi madre siempre me dijo que me encataría llegar a los 30 y finalmente entiendo lo que quiso decir”.

Así luce Ashley Green. Fuente Instagram @ashleygreene

Por otro lado, Greene hizo un gran cambio físico en su vida donde aumentó los niveles de hidratación de su piel y tomó la decisión de armar una rutina de belleza adecuada. Además, lleva adelante una alimentación saludable donde evita el azúcar y realiza actividad física permanente. En su cuenta de Instagram tiene dos millones de seguidores y se la puede ver con su increíble figura y disfrutando de su familia.

La ex Crepúsculo tiene un cuerpo privilegiado. Fuente Instagram @ashleygreene

