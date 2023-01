Loreto Peralta presume minicintura con cátedra de moda en mom jeans y top

Las tendencias para la temporada primavera-verano 2023 no dejan de sorprendernos por todos lados y si algo ha quedado claro es que el estilo vaquero será uno de los preferidos del año, algo que ya se avecinaba con los outfits de Majo Aguilar y que este fin de semana se confirmó con Loreto Peralta. Pues más guapa que nunca, la actriz sorprendió con una nueva cátedra de moda con la que causó furor tan sólo con un par de prendas básicas del guardarropa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de películas como "No se aceptan devoluciones" o "Guerra de vecinos" compartió una icónica sesión de fotos para presumir su belleza y su gusto por la moda. ¿El resultado?, la combinación perfecta para usar mom jeans y un top blanco, ideales para los próximos días soleados de la primavera. Por supuesto, para la ocasión no se desprendió de los trucos con los cuales conseguir una minicintura de infarto.

La actriz cautivó como nunca con su belleza. (Foto: IG @loretoperalta)

De espaldas, Loreto Peralta cautiva con jeans y botas texanas

En esta nueva sesión de fotos, la actriz de 18 años posó desde su lujoso comedor con una iluminación muy natural que aprovechó para resaltar su belleza y ni hablar de lo iluminada que resultó su melena dorada que le dio el toque final a su look de impacto. A diferencia de otras ocasiones, no compartió descripción para acompañar sus fotos, pero sí un emoji de un vaquero con el que confirmó que su nuevo estilo está inspirado en esta tendencia.

Para la ocasión Loreto Peralta se lució con un par de mom jeans en el clásico color de mezclilla para jugar con esos tonos claros tan cautivadores de la temporada; entre sus trucos de moda saltó a la vista un tiro alto con el que ayudó a marcar una minicintura tan pequeña como la de Ángela Aguilar, quien también sabe cómo sacar provecho de una figura esbelta y llena de curvas. Asimismo, la actriz demostró que la fiebre por los pantalones holgados no ha llegado a su fin, a pesar que hace unos días se lució con un coqueto vestido lencero.

De acuerdo con los trucos de moda de la famosa, unos jeans como estos sólo consiguen el match perfecto con un par de botas vaqueras o texanas, que desde el 2022 se han mantenido en el radar de novedades y convertido en las preferidas de muchas gracias a lo versátiles que resultan y a la larga lista de prendas con las que se pueden combinar. A pesar de ello, la estadounidense-mexicana se lució con un estilo clásico al agregar otro de los básicos del guardarropas: un top.

De espaldas, así se lució con su nuevo look. (Foto: IG @loretoperalta)

Desde su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, demostró que un look tan radiante como este sólo se consigue con un top de tirantes y cuello redondo para no sorprender con un llamativo escote y así mantener esa delicadeza que el atuendo amerita. Por supuesto, no fue lo único con lo que Loreto Peralta sorprendió a sus fans, ya que para marcar aún más una cintura diminuta hizo uso de un cinturón de animal print que le dio ese toque chic a la imagen entera.

Finalmente, la guapa actriz terminó de derrochar estilo con un maquillaje muy natural y radiante, ideal para resaltar la belleza natural y presumir una piel de quinceañera, muy iluminada y perfecta; mientras que un poco de sombras nude le ayudaron a resaltar la viveza de su sus ojos azules. Por supuesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos desde la sección de comentarios.

"Hermosa", "guapa", "el amor de mi vida", "qué bonita", "hermosa dama" y "qué belleza de mujer" son algunos de los elogios que recibió Loreto Peralta por esta sesión de fotos.

Con esta imagen enamoró a sus millones de fans. (Foto: IG @loretoperalta)

SIGUE LEYENDO

La hijastra de Salma Hayek presume su belleza al posar en bata de baño

Megan Fox paralizó Instagram con ajustado traje de baño

Livia Brito: los 5 mejores looks deportivos para lucir cada domingo

Desde la playa, La Bebeshita roba suspiros con arriesgado micro bikini