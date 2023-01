Chayanne: así se ve Vanessa Williams, la actriz que protagonizó con el cantante "Baila conmigo"

Chayanne es uno de los cantantes latinos más reconocidos a nivel internacional, pues con su música ha logrado conquistar las listas de popularidad varias partes del mundo. Aunque su fama se la debe a sus temas, su voz y presencia en el escenario, los fanáticos que llevan varios años siguiéndolo también recuerdan su faceta de actor, sobre todo cuando se lución en el cine de Hollywood con la película "Baila conmigo", en donde compartió créditos con Vanessa Williams, una de las más bellas celebridades de la época.

En 1998 el director Randa Haines eligió a Chayanne y a Vanessa para protagonizar "Dance with Me", una película que combinaba el romance con el baile, pues mientras el puertorriqueño interpretó a un joven cubano que llega a Estados Unidos y descubre sus habilidades para la danza, la actriz se desempeñó como maestra de salsa, la cual se une al chico para competir en un concurso en Las Vegas, no obstante, terminan teniendo sentimientos uno por el otro.

Ahora, a casi 25 años del estreno de la película, muchos han visto la transformación del cantante de "Dejaría todo" y "Torero", quien aún está activo en el medio artístico dando giras y lanzando nueva música, sin embargo, algunos han perdido de vista la trayectoria de Williams, que sus 59 años aún continúa trabajando en algunas producciones, así lo deja ver en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma en la que también deja ver cómo se ve hoy en día.

Así se ve hoy Vanessa Williams, de "Baila conmigo"

Vanessa Lynn Williams, nombre completo de la celebridad, nació en Tarrytown, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 18 de marzo de 1963. Se dio a conocer en el medio del espectáculo después de que ganara Miss América en 1984, convirtiéndose en la primera afroamericana en llevarse la corona. Sin embargo, su reinado duró muy poco tiempo, ya que tuvo que dejarlo a causa de un escándalo en el que se vio involucrada debido a que un hombre vendió unas fotos íntimas a una revista para caballeros.

Vanessa Williams fue reina de belleza IG @vanessawilliamsofficial

Aunque la entonces modelo se retiró por un tiempo, regresó en a finales de los años 80 para seguir con su carrera ahora como cantante y actriz. "The Right Stuff", "Dreamin", "Running Back to You", "Save the Best for Last", "Love Is" y "Colors of the Wind", son algunos de los sencillos con las que alcanzó el éxito y un par de sus temas fueron nominados a los Grammy; mientras tanto como intérprete hizo algunas apariciones en el cine, pero fue "Baila conmigo" con la que alcanzó reconocimiento internacional debido a que aparecía con Chayanne, quien ya tenía mucha popularidad en América Latina.

"Candyman", "Eraser" y "La Odisea" son lagunas de las cintas que protagonizó en pantalla grande, no obstante, también hizo algunas series, como "Ugly Betty" y "Esposas desesperadas", con esta última también tuvo mucha popularidad al interpretar a Renée Perry. Por su trabajo en diferentes producciones de teatro, cine y televisión Williams se ha hecho acreedora a nominaciones de los premios Tony y Emmy.

Vanessa Williams aún sigue colaborando en el medio artístico, de acuerdo a los registros actualmente presta su voz en la serie animada de Disney "TOTS: Servicio de Entrega de Animalitos", en donde es la Capitana Piquét. Asimismo, en sus redes sociales sube fotos y videos de su día a día, por lo que ha dejado ver a sus millones de fanáticos que no ha perdido su belleza y carisma a pesar de los años.

Vanessa Williams sigue trabajando en el medio IG @vanessawilliamsofficial

