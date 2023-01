5 películas para adultos que puedes ver en Netflix y te van a dejar impactado

Las opciones a través de la plataforma de N roja, Netflix, son cada vez más amplias, donde podemos encontrar desde series de aventura, suspenso y ciencia ficción, hasta películas documentales, acción, basadas en hechos reales y más.

Durante el mes de enero y febrero, la exitosa plataforma de streaming prepara nuevo contenido para entretener a chicos y grandes; ahora la página de Netflix trae nuevos títulos en formato de película que tienes que disfrutar durante este fin de semana, específicamente hemos hecho la selección de cinco películas disponibles en la plataforma que son sólo para adultos, esto debido a la intensidad de sus escenas eróticas.

¿De qué trata “Hereditary”?

Se trata de la cinta “Hereditary”, o por su título en español “El legado del diablo”, misma que ha generado pesadillas con una niña tétrica con una sudadera naranja. De acuerdo a la página Broadband Choices, misma que cada año lanza su lista del “Science of Scare”, ésta es una de las películas más aterradoras de la historia.

En suma, ésta producción alojada actualmente en Netflix es considerada una de las más perturbadoras debido a que representa un estudio sobre las enfermedades mentales fusionadas con cultos diabólicos.

Muy al estilo de The Witch o It Follows, el suspenso es sumamente psicológico en ésta película, misma que nos muestra las cosas extrañas que comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca.

Es derivado de ésta pérdida familiar que Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, comienza a mostrar sus represiones debido a que no tuvo una infancia feliz y ahora cree que la muerte de su madre puede hacer que pase página.

¿De qué trata "Amor adulto"?

Recordemos que hay ciertos títulos dentro de la plataforma que ya se consolidan como clásicos dentro del género romance y suspenso, tal como sucede con la película que llegó este 2022 a Netflix titulada “Amor adulto”.

Esta película ya se encuentra dentro de lo más visto en México por su intensa historia que habla sobre el amor entre las parejas; “Amor adulto” fue dirigida por Bárbara Rothenborg, y está basada en una exitosa novela.

“Amor adulto” es un thriller dramático que sigue la historia de una pareja que aparentemente vive una vida perfecta, luego de que su hijo fuera declarado saludable tras padecer una enfermedad muy peligrosa, pero al poco tiempo descubren un secreto que cambiará el rumbo de sus vidas y de su amor.

Su relación comienza derrumbarse luego de que ella descubre la aventura de su marido con otra persona, por lo que deciden tomar medidas extremas para obtener lo que quieren liberarse de esa relación; contó con las actuaciones principales de la Lars Ranthe, Dar Salim, Sonja Richter y Karoline Hamm.

¿De qué trata “A través de mi ventana”?

Se trata de la cinta “A través de mi ventana”, la cual se encuentra dentro del género romance y forma parte de la adaptación de la novela homónima de la escritora venezolana Ariana Godoy, publicada originalmente en Wattpad; esta producción española fue dirigida por Marçal Forés y protagonizada por Clara Galle y Julio Peña.

Esta película nos cuenta la historia de Raquel, una joven que siente una fuerte atracción por su vecino Ares, un chico con un gran atractivo; sin embargo, él no sabe sobre la existencia de ella.

Raquel decide hacer algo al respecto y enamorarlo de cualquier forma, incluso dejando a un lado su buen comportamiento para poder impresionarlo y llamar su atención; también contó con las actuaciones de Guillermo Lasheras, Natalia Azahara y Hugo Arbués.

Cabe señalar que la filmación se realizó en Barcelona en 2021 y concluyó ese mismo año; esta historia originalmente estaba albergada en Wattpad, sin embargo, al notar su rotundo éxito, diversas editoriales convocaron a la escritora a lanzarlo en formato físico, siendo adaptada en España por la editorial Alfaguara.

¿De qué trata “Perversa adicción”?

Se trata de “Perversa adicción”, una de las películas eróticas albergadas dentro de la plataforma de streaming. Ésta cinta sigue la historia de un famoso pintor interpretado por el mexicano William Levy, quien siente una profunda atracción por Zoe Reynard, una mujer atractiva e inteligente.

Sin embargo, Zoe es una mujer que está casada, pero esto no es impedimento para que ella disfrute de su intimidad al máximo, esto debido a que tiene una destacada adicción hacia las relaciones románticas y carnales.

A pesar de que aparentemente Zoe lleva una vida perfecta, pues incluso tiene dos bellos hijos y una destacada carrera como galerista, lo cierto es que por las noches se dispone a cazar hombres desconocidos para tener intimidad casual.

Sin embargo, el mundo de Zoe se pondrá de cabeza cuando comienza a involucrarse sentimentalmente con el pintor misterioso, quien la hará cuestionarse si su adicción al sexo refleja alguna otra necesidad en su vida.

¿De qué trata “Blonde”?

“Blonde”, la nueva película sobre la rubia más icónica de Hollywood, pues este filme retrata la vida Marilyn Monroe, quien dentro de la ficción va a ser interpretada por la cubana-estadounidense Ana de Armas. Sin embargo, es de destacar que esta cinta ha enfrentado duros momentos en los que ha estado en el centro de la polémica debido a que se trata de una producción sólo para adultos.

“Blonde” fue estrenada de manera oficial durante el Festival de Cine de Venecia de 2022, espacio de difusión cinematográfica donde también se presentaron esperadas cintas como “The Whale” y “Bones and All”, en este contexto, la película que narra la vida de la cantante y actriz que se consolidó como un sex symbol fue una de las más exitosas en la aclamada ceremonia, pues como es tradición, el éxito de la producción se midió con una ronda de aplausos al final y en este caso fue una ovación de 13 minutos ininterrumpidos de choque de palmas por parte de los presentes.

El filme se estrenará el próximo 28 de septiembre en Netflix, esto luego de que la película estuvo suspendida debido a que fue considerada por los ejecutivos de la gigante de streaming como un producto prácticamente prohibido, esto derivado de que la cinta es considerada un retrato sexualmente explícito, esto debido a que hay varias escenas que contienen encuentros pasionales y hasta violaciones que sufrió Monroe.

