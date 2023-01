Joanna Vega-Biestro defiende portada de Michelle Rodríguez: "un cuerpo delgado no significa estar saludable"

Michelle Rodríguez, una de las actrices más destacadas actualmente en México, protagonizó la portada de una reconocida revista de moda y estilo de vida, además que participó en una sesión de fotos en donde además de mostrar con orgullo su cuerpo habló del nuevo proyecto que encabeza en Netflix. Sin embargo, las postales generaron controversia y un intenso debate en redes sociales, en donde los internautas comenzaron a cuestionar las postales publicadas así como el físico de la comediante.

En medio de la polémica han sido muchas las celebridades que han salido a emitir su postura acerca del tema, una de ellas ha sido la conductora Joanna Vega-Biestro, quien salió en defensa de Rodríguez al asegurar que este tipo de controversias se suelen generar una vez que las personas no se identifican con "una imagen de estereotipos perfectos”, la cual tanto los medios de comunicación como las campañas publicitarias enfatizan y promueven.

Portada que protagonizó Michelle. FOTO: Instagram

"Un cuerpo delgado no significa estar saludable"

La presentadora del matutino de Imagen Televisión “Sale el Sol” habló este viernes sobre la polémica en torno a las fotos que Michelle Rodríguez protagonizó en la edición de febrero de la revista "Marie Claire", luego que en redes sociales se emitieran diversos comentarios de odio y ataques contra el cuerpo de la comediante y actriz, mismos que aseguraban “normaliza la obesidad”.

La actriz y comediante se encuentra en medio de la polémica. FOTO: Instagram

En medio de esta controversia Vega-Biestro emitió un fuerte mensaje durante la transmisión del matutino y dejó clara su postura ante el auditorio del programa al asegurar que las personas no deben olvidar que los cuerpos delgados reflejan salud. “Se ha dividido mucho en redes sociales la opinión”, comentó Joanna en la emisión de ayer.

En respuesta, su compañera Mónica Noguera aseguró que en este tipo de temas siempre habrá “controversia cuando no vemos una imagen de estereotipos perfectos”. Ante esto, Vega-Biestro aclaró que “acá se habla de una cuestión de salud, pero no se les olvide que un cuerpo delgado no significa estar saludable ni un cuerpo con kilos de más no significa que no sea saludable”.

Muchos internautas aseguraron que aseguraban las fotos de la actriz “normalizan la obesidad”. FOTO: Especial

Este mensaje le mereció los aplausos de los espectadores, quienes apoyaron su postura. Cabe destacar que si bien en internet hubo muchos comentarios críticos con la comediante, también los hubo aquellos que la defendieron, apoyaron y aplaudieron su decisión de participar en la sesión fotográfica.

