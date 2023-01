Suga de BTS revela con quién se "casará" y enloquece al ARMY con su reacción al "marry me"

BTS ha impuesto muchas modas entre sus fans, una de ellas es la frase "borahae", pero también el marry me dedicado a Suga. Esta tendencia se ha visto presente en los eventos, conciertos y transmisiones del grupo, incluso las fans dejan mensajes a otros integrantes con esta frade.

El rapero reveló en una ocasión que no puede tener novia, pero no porque no quiera, sino que la música absorbe todo su tiempo y no le da tiempo para una relación. Antes de ser famoso, tuvo pareja, pero terminaron debido a que eran amigos y él no supo cómo tratar a la chica.

Y, aunque no suele ser muy expresivo dentro de BTS, el rapero ha tenido varios momentos con sus fans, quienes han tenido la oportunidad de interactuar con él. En una ocasión le regaló su anillo a una fan luego de perderlo en el escenario y le dijo que podría conservarlo.

Suga de BTS le pide a una fan esperar siete años por él

El cantante no suele ser muy expresivo, pero en más de una ocasión ha mostrado su lado más divertido y coqueto. Sus fans no son la exepción, pues han hecho un atradición la famosa frase "Marry Me" que suelen mostrar en todos sus eventos, pero Suga de BTS respondió a la propuesta de esta afortunada fan.

De acuerdo con el relato de una fan, durante una firma de BTS, la chica le regaló una pulsera a Suga y le dijo que se casara con ella. El rapero decidió preguntarle su edad y al recibir como respuesta que tenía 17 años, le devolvió el regalo y le hizo una promesa: volverla a ver dentro de siete años y la reconocería por dicho brazalete.

También le pidió. mantener su dedo anular vació, poco después se reveló que la joven era mayor que él y ya estaba casada transcurrido el tiempo que le pidió Suga de BTS, pues supuestamente ella mismo lo publicó en las redes sociales para disculparse con él por no cumplir su promesa.