Chiquis Rivera tiene problemas de salud y explica cuáles son las afectaciones con las que lucha

Chiquis Rivera tiene una comunicación muy cercana con la gente que sigue su carrera, por lo que no dudó en confesarles que hace unos días mientras estaba de vacaciones con su novio Emilio Sánchez en La Paz, Baja California Sur tuvo algunas complicaciones se salud y optó por permanecer descansando en el hotel.

Dijo que lo que tenían que ser días de diversión y fiesta se convirtieron en un gran descanso en cama, pues tuvo varias afectaciones en su sistema respiratorio, esto hizo que se produjera un gran dolor en el cuerpo y en la garganta, pero también detalló que se siente mejor gracias a que tomó antibióticos para atacar el virus.

Según la página especializada Bandamax, la intérprete de temas como “Abeja reina”, “Paloma blanca”, “La que está de moda soy yo” y “Entre besos y copas”, por mencionar algunas de las canciones aseguró “estuve en la cama, mal, me dolía el cuerpo y la garganta”, pero añadió que ahora está lista para continuar con su trabajo.

La estrella ahora está cuidando su salud y alimentación. IG/chiquis

Entre las últimas publicaciones de Chiquis Rivera está su visita a un comercio en el que venden tacos, la celebridad se mostró muy contenta, pues hay que destacar que desde hace meses cuida minuciosamente su alimentación y complementa su rutina de bienestar con dieta y ejercicio, pero esto no impidió que la famosa disfrutara del platillo.

La ganadora del Latin Grammy además contó que se comió un taco y medio de pollo, pues en su dieta ahora está descartando las carnes rojas, pero detalló que estaba muy contenta porque los tacos estaban deliciosos, tanto que no dudó en sentarse en el suelo para disfrutar mejor de la cena.

Más enfermedades de Chiquis Rivera

La cantante hace algunos años declaró que por mucho tiempo había luchado con una enfermedad que afectaba su estilo de vida y no le permitía bajar de peso, pero en la actualidad ya está llevando un tratamiento para mejorar su condición. “Me di cuenta de que tenía un problema de la tiroides, así que me dieron medicina y eso me ayudó mucho, con la depresión también, y con lo de las hormonas, hago terapia para balancearlas”, platicó a Univisión.

