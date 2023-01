Anel Noreña revela si quería aprovecharse de la pensión de su hermana tras su muerte

Anel Noreña rompió el silencio y aclaró si se quería aprovechar de la pensión estadounidense que le daban a su hermana, Gabriela Noreña, quien murió el pasado 16 de enero. Esto se debe a que la familia de la heredera de José José salió a medios a decir que la actriz trató de ocultar el fallecimiento de la señora, pues no le avisó a nadie y que tampoco había notificado a la embajada de Estados Unidos, ya que era ciudadana americana.

La mañana de este jueves, 26 de enero, 10 días después del suceso, Anel dio una entrevista al programa Hoy en el que habló de la situación en la que estaba su hermana, pues reveló que por muchos años estuvo abandonada por sus otros familiares. "Mi hermana Gaby llegó (a México) el 29 de diciembre (del 2022) en unas condiciones deplorables", declaró la celebridad en el matutino de Televisa en donde es colaboradora.

Anel niega que ocultara la muerte de su hermana

La ex esposa de "El príncipe de la canción" aclaró que no ocultó la muerte de su hermana, pues presentó los documentos que acreditan que dio aviso a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, destacó que no le dijo a su familia porque tienen problemas. A pesar de que no dio detalles de lo ocurrido, mandó un mensaje a su hermano Manuel, quien ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que resaltó que la artista es mentirosa.

"Número uno, el león cree que todos son de su condición. Y eso tal vez hubieran hecho ellos si la muerte sorprende a mi hermana en sus brazos. La sorprendió en los míos. Le pude dar lo mejor en esos 13 días. Y al día siguiente, el día 17, yo llegué con este certificado de defunción (a la embajada de Estados Unidos)", destacó Noreña, y agregó "Tu sabes Manuelito, cómo y qué pasó en esa última conversación que tuvimos y está grabado en el teléfono".

De acuerdo al documento que presentó en el programa Hoy, Gaby Noreña falleció debido a un infarto de miocardio, por lo que descartó que ella hubiera provocado su muerte, tal y como su hermano ha especulado en otros medios de comunicación. "Así como dicen que todas las familias hay una Sarita, en todas las familias hay un Judas y resultó ser Manolo Noreña", sentenció la actriz, después de todas las declaraciones que ha hecho en su contra.

La exvedette, de 78 años, reveló que ha pensado en iniciar un proceso legan en contra de su hermano y la familia de este, pues también ofrecieron una entrevista a una popular revista de espectáculos en la que especulan que provocó la muerte de Gaby. "Ellos se están asomando a una demanda judicial de mi parte, porque tengo todas las pruebas de esos días maravillosos que le di a Gaby. Todo el hogar, que está en las Lomas de Chapultepec, contribuyó con nosotros", indicó Anel.

SIGUE LEYENDO:

Marysol confirma distanciamiento con José Joel; este es el motivo, ¿por la herencia de José José?