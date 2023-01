Maya Nazor conquista Instagram con escotado top y pantalones ajustados

Maya Nazor es una de las celebridades que decidió cambiar su look empezando el año, pues a pesar de que recientemente había mostrado una cabellera pelirroja, regresó a un tono rubio. La exnovia de Santa Fe Klan compartió sus primeras imágenes en Instagram luciendo su nuevo estilo, sin embargo, conquistó a sus millones de fanáticos debido a que se dejó ver con un escotado top y pantalones ajustados con los que modeló su figura, consiguiendo miles de "likes" y reacciones.

Antes de terminar el año, la influencer se había decidido por un cambio radical, pues se tiñó el cabello de pelirrojo, un color que muchos de sus fanáticos aseguraron que le quedaba muy bien, ya que la compararon con personajes como la Sirenita Ariel o Jessica Rabbit. A pesar de que constantemente se llenaba de halagos, la creadora de contenido mostró que volvió a la melena rubia e impactó con esta nueva imagen que la hace lucir espectacular.

Maya Nazor conquista con escotado top

Aunque ya había mostrado su cambio de look en sus historias de Instagram y en su TikTok, la expareja del intérprete de "Así soy" ahora compartió en su Feed de la plataforma de Meta, un par de fotos en las que se luce desde la estética modelando su larga cabellera, no obstante, Maya se robó todas las miradas debido a que no perdió el estilo, ya que presumió un conjunto de top escotado y entallado pantalón, outfit que dejó ver su silueta curvilínea que ha recuperado después de convertirse en madre de Luka, su hijo con Ángel Quezada, nombre real del rapero.

Maya Nazor regresó a su cabellera rubia IG @nazormaya

En las imágenes Nazor, que acaba de celebrar su cumpleaños 24 con una lujosa fiesta, aparece vistiendo un top strapless que destaca por su diseño de brillos y su escote de corazón que le da un toque muy sensual. La pieza la combinó con un ajustado pantalón negro, con el cual complementó su look y demostró que por qué se ha convertido en un referente de estilo para las mujeres jóvenes, pues en ella muchas encuentran inspiración.

Con la frase "Nunca dejes de ser quien realmente" (sic) y un emoji de corazón amarillo, Maya Nazor compartió el par de fotos en los que presume su cabellera rubia, larga y ondulada, un tono que será tendencia este 2023. La influencer eligió tener una raíz obscura mientras que hacia las puntas era mucho más claro, estilo que muchas famosas han usado desde hace algunos años y que seguirá a la moda de acuerdo a los expertos.

La creadora de contenido impresionó a sus más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, pues le dejaron algunos comentarios como "Muñeca", "Hermosa!!!!", "Una Barbie en carne y hueso", "Princesa Hermosa!", "Eso es verdad tú esencia es única.Te amamos!!" y "Muy bonita siendo tu misma". Asimismo, consiguió más de 210 mil "likes", demostrando que es una de las celebridades más queridas de las plataformas digitales.

La influencer derrocha estilo con top y pantalón ajustado IG @nazormaya

Maya Nazor continúa su carrera como influencer en redes como Instagram, TikTok y Youtube, esto a pesar de que le han llovido críticas tras su separación de Santa Fe Klan y después de que se corriera el rumor de que le está pidiendo una millonaria pensión alimenticia. La joven ha enfrentado estas especulaciones, por lo que ha negado que este exigiendo alguna suma de dinero y se haya aprovechado del cantante con el que estuvo poco más de un año.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor enciende la red al modelar ajustado vestido de cuero montada en una moto

Fofo Márquez se lanza contra Maya Nazor por supuesta pensión millonaria: “Aseguró su futuro”