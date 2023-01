La exPlayboy Francia James roba suspiros en Instagram con diminuto bikini

Francia James, ex modelo de Playboy, se volvió viral en Instagram en cuestión de minutos luego de que subió unas fotografías de cómo disfrutó de la playa en un diminuto bikini naranja que dejó muy poco a la imaginación. La modelo de 30 años constantemente deleita a sus 11 millones de seguidores con sus atrevidas postales.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

El año pasado, Francia declaró en una entrevista para el diario Daily Star que en realidad, ganaba muy poco dinero como modelo de Playboy, además, posar en lencería le resultaba agotador, por lo que decidió crear contenido en OnlyFans, donde gana muchísimo más. "Me va bastante bien con mi página… Me uní hace más de dos años y me he mantenido como una de sus mejores creadoras.

Lució espectacular

La colombiana elevó la temperatura con su bañador de dos piezas, el cual sólo complementó con un par de pulseras y pendientes dorados. Fue una elección muy atrevida, ya que el conjunto era tan ceñido que apenas cubría sus encantos. La modelo compartió las fotos con la descripción: "Vamos a la playa hoy".

Recibió miles de me gusta. Foto: Especial.

Le va muy bien

"Siempre me enseñaron a no hablar de dinero, pero puedo decir que he sido capaz de hacer algunas cosas realmente increíbles con mi dinero, como comprarme una casa en el sur de Florida, y también una casa para mis dos hermanas y otra para mi madre”, aseguró recientemente sobre su carrera como modelo para adultos.

le llovieron halagos. Foto: Especial.

"El día que pude comprarle esa casa a mi madre fue algo que nunca olvidaré. Trabajó muy duro toda su vida para mantenernos a mí y a mis hermanas, así que esto fue algo que significó más que cualquier otra cosa”, agregó. En su última publicación alcanzó más de 100 mil me gusta y 2 mil comentarios, lo cual sólo es señal de que sigue en ascenso .

SIGUE LEYENDO...

Desde las escaleras, Yuliett Torres derrite la red con arriesgado mini vestido

La influencer Paige Spiranac revela cuál es su secreto para tener un cuerpazo