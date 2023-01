Dylan Kenjiro lleva la fiesta en paz con Karely Ruiz

Luego de la polémica que se dio entre los fans de Karely Ruiz, quienes le reclamaron a Dylan Kenjiro por escribirle el tema “Según ella” a la influencer, el compositor sonorense asegura que jamás había recibido tanto “hate” en redes sociales, pero no se centra en eso, además de que sigue siendo buen amigo de la también intérprete.

“Saqué el tema y ella estaba en una relación y fue en gran parte por lo que hice la canción y durante ese tiempo no hablamos, pero después nos encontramos y sí me dijo que me pasé, pero le encanta la canción. Nos vimos en una fiesta en la CDMX, me presentó a su hermano, quien ahora es mi amigo, y de repente hasta ella empezó a cantar el coro”, recordó.

Reconoce que Karely Ruiz le dijo que la manera en la que presentó el tema fue lo que no le gustó, sobre todo porque sintió que la expuso, pero ahora se llevan bien y hasta le hace burla de la letra. Tras el lanzamiento de “Según ella”, sus views incrementaron notoriamente, incluso ese mismo día llegó a tener cinco millones de reproducciones.

No se apega a un sólo género

“Nunca me había llegado tanto hate, fue una experiencia complicada, no había vivido eso, porque en general si tenía comentarios negativos o un dislike, pero de repente me llegaron mil notificaciones, diciendo que estaba alucinando y no sé qué, y es feo, porque en realidad ninguna de esas personas sabe lo que pasa en mi vida realmente”, señaló.

“Según ella” es el segundo sencillo de su más reciente EP “Sonorense”, del cual ha sacado cuatro temas y está por presentar el quinto video este fin de semana. Este material no se apega a un sólo género, ya que quiere experimentar distintos sonidos, por eso va desde el rap, hasta el pop, incluso no descarta tocar algo regional en su siguiente trabajo musical.

Por eso, “Sonorense” tiene un concepto general y distinto a lo que había hecho antes, el arte lo hizo la artista Krishna VR.

