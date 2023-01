La ex de Marc Anthony voló la red con un revelador top negro

La modelo Shannon de Lima suma más de 2,5 millones de seguidores en sus redes sociales y no para de lucir su belleza. Sus viajes y looks forman parte de lo que se puede encontrar en su cuenta de Instagram, pero gran parte de su fama no se debe exclusivamente a su trabajo.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram @shadelima

La venezolana de 33 años comenzó a hacerse conocida en el mundo de la farándula por haber sido una de las esposas del cantautor y actor puertorriqueño Marc Anthony. Además, tuvo un romance con el reconocido boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y luego con el futbolista colombiano James Rodríguez.

Ahora, volvió a ser parte de los medios de comunicación ya que los usuarios de las redes descubrieron que un famoso sigue muy atento cada una de sus publicaciones en Instagram. Se trata de Mauro Icardi, el deportista argentino que actualmente se desempeña en el Galatasaray, de Turquía.

Mauro Icardi posando. Fuente: Instagram @mauroicardi

Shannon de Lima recibe muchos likes del futbolista de 29 años, quien hace ya un tiempo se separó de la modelo y agente de fútbol argentina, Wanda Nara. Estas reacciones han sido interpretadas por los seguidores de ambos famosos como una especie de coqueteo por parte de Icardi hacia la ex de Marc Anthony. El tiempo dirá si el interés es mutuo.

El posteo de Shannon de Lima en Instagram

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram @shadelima

Mientras disfruta de la fama y de viajes de placer, sigue nutriendo sus redes con posteos que causan admiración por su belleza, su esculpida figura y por los looks con que se luce. En esta oportunidad, Shannon de Lima publicó una serie de fotos en donde se la puede ver con un top negro, rodeada de naturaleza y acompañada por la frase “Un cielo lleno de estrellas”.

SIGUE LEYENDO

Desde el baño, la ex de Marc Anthony se llevó todas las miradas con su gran hermosura

La ex de Marc Anthony eleva la temperatura con profundo escote