Captan a Selena Gomez de la mano con Drew Daggart tras haber negado noviazgo

Selena Gómez se ha visto envuelta en una nueva polémica debido a los fuertes rumores que la vinculan sentimentalmente con Drew Taggart, integrante de la banda The Chainsmokers. Para calmar a sus seguidores y a la prensa, la ex actriz de Disney aclaró en sus redes sociales, el pasado 19 de enero, que no mantenía una relación amorosa con el cantante; sin embargo, medios estadounidenses reportaron que la pareja fue captada el día de ayer en plena cita e hicieron circular fotografías donde ambos aparecen tomándose de la mano.

Días antes, el 19 de enero, la intérprete de "Lose you to love me" mencionó, a través de sus historias de Instagram que estaba soltera y que se encontraba disfrutando esa faceta de su vida, esto luego de que fuera vinculada con Drew Taggart por medios estadounidenses. “Me gusta demasiado estar sola”, escribió Selena Gómez en su post, además añadió el hashtag #IAmSingle que se traduce como “Estoy soltera” en español. No obstante, unas horas después la también cantante decidió eliminar el mensaje y solo algunos fans lograron tomar captura de pantalla.

En historias, la cantante aseveró que estaba soltera. Foto: especial.

Los rumores de noviazgo entre Gómez y Taggart iniciaron luego de que la pareja fuera vista jugando bolos en The Gutter, un lugar con temática vintage en la ciudad de Nueva York. Rápidamente las imágenes le dieron la vuelta al internet y miles de fanáticos enloquecieron con la idea de que los cantantes podrían estar saliendo amorosamente. Pese a la emoción de los internautas, la actriz desmintió la relación y compartió que está soltera.

Pese a lo compartido por Selena, medios estadounidenses reportaron que el día de ayer, sábado 21 de enero, captaron a la pareja tomándose de las manos mientras cenaban en Torrisi Bar & Restaurant en Soho. De acuerdo con información de Page Six, "los dos parecían ser una pareja". Cabe mencionar que, hasta ahora, Selena Gomez no se ha pronunciado al respecto.

Selena Gomez no se ha pronunciado al respecto. Foto: Page Six



¿Quién es Drew Taggart?

Andrew Taggart nació en Portland, Maine en 1989, por lo que actualmente tiene 33 años de edad. Estudió en la Universidad de Syracuse e incursionó años más tarde en la música. Derivado de su gusto por la música formó parte del grupo neoyorkino The Chainsmokers junto a Alex Pall. A lo largo de su carrera ha logrado colaborar con artistas como Halsey, Daya y Coldplay.

