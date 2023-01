Respira muy profundo antes de ver el rotundo cambio físico de Bradley Cooper para su próxima película

Bradley Cooper es un actor, director, productor, guionista, cantante y compositor estadounidense. Es considerado como una de las estrellas de Hollywood más importantes de todas. Si bien comenzó a tener apariciones en varias películas y series, no fue hasta el año 2009 que saltó a la fama gracias al film ‘¿Qué pasó ayer? Que tuvo dos entregas más. Al no tener redes sociales, poco se sabe sobre su vida personal, pero siempre alguna información termina saliendo a la luz. En los últimos días se conoció el cambio de look para una nueva película que se estrenará en poco tiempo.

Desde el año 2013, Bradley Cooper se ha convertido en uno de los actores mejores pagos del cine y ha sido reconocido además por la revista Time como una de las más influyentes del mundo. Su racha de buenas películas comenzó luego de haber protagonizado ‘¿Qué pasó ayer?’ y fue parte de ‘El lado bueno de las cosas’, ‘Escándalo americano’ y también ‘Francotirador’ donde le valió de varias nominaciones a los Premios Oscar.

Bradley Cooper es uno de los actores más destacados de todos. Fuente Instagram @bradleycooper__original

Más allá de su labor como actor, Bradley Cooper ha sido filántropo y ha apoyado fundaciones que combaten el alzheimer y el cáncer. En cuanto a su vida personal, luego de lo que fue el film con Lady Gaga, se lo vinculó sentimentalmente, pero sólo compartieron elenco de ‘Nace una estrella’. Posteriormente, el estadounidense de 48 años mantuvo un romance con la modelo rusa Irina Shayk, con quien tuvo una hija.

El increíble look de Bradley Cooper para su nueva película

Por otro lado, en los últimos días se viralizó una imagen de Bradley Cooper con un nuevo look que será para su nueva película. El actor estadounidense de 48 años escribió el guión de su propia película ‘Maestro’ y será la segunda vez que se dirija así mismo. En esta ocasión, interpretará a un director de orquesta reconocido como Leonard Bernstein.

Bradley Cooper en su nuevo papel. Fuente Instagram @bradleycooper__original

Para esta nueva película, se podrá ver a Bradley Cooper con un poco más de años, con un pelo canoso y confesó que sintió terror estar ante una orquesta en la filmación de ‘Maestro’. Además, el guión lo escribió en 2015 junto a John Singer y por lo que se sabe, el film se estrenará este año en Netflix aunque todavía sin fecha de lanzamiento.

El nuevo look de Bradley Cooper para su película. Fuente Instagram @bradleycooper__original

SIGUE LEYENDO:

Efeméride 5 de enero: Nace Bradley Cooper, estas son sus mejores películas del actor de ¿Qué pasó ayer?

Respira profundo antes de ver cómo luce el protagonista de ‘MacGyver’ a los 72 años