Myriam Montemayor cantará con La Sonora Santanera y aspira a ser la mejor intérprete del 2023

La Maraka tendrá un par de noches especiales con la presencia de La Sonora Santanera, mítica agrupación que convocará a algunos artistas que engalanen su escenario. Esto sucederá las noches del 27 y 28 de enero, en el recinto de la colonia Narvarte. Para que el evento tenga más impacto aún, una de las voces femeninas más reconocibles de los últimos años estará ahí, esa referencia es para Myriam Montemayor.

La ex integrante de La Academia y ganadora de su primera generación, interpretará algunos temas en compañía de La Sonora Santanera. Luego de esto, el 2023 pinta en demasía promisorio para Myriam, pues mantiene una celebración por 20 años de carrera y promete llegar a la cima de su profesión a través de la grabación de temas nuevos.

La fórmula tiene pinta de ser perfecta para que el éxito de esa noche se concrete. Por ello, Myriam Montemayor adelantó qué presentará en este evento, todo esto en entrevista para El Heraldo de México.

"Feliz con esta invitación que me entusiasta mucho de cantar a lado de La Sonora Santanera el 28 de enero. Y compartir con mis compañeros Yahir, Fela Domínguez y Río Roma. Voy a cantar varios temas, uno que se llama 'Negra Pena' y fue Manolo Calderón quien me recomendó grabarlo, era de Sonia López y La Sonora Santanera. Otro será 'Ladronzuelo' y capaz que les damos una sorpresa de cantar algo todos juntos", comentó.

Contenta por volver a compartir un escenario con Yahir, a quien recientemente tuvo en La Academia como conductor y ella como madrina, Myriam espera que la mezcla de voces guste al público y, ante todo, funcione bien en la intimidad musical de La Maraka, un escenario donde se presentará por segunda ocasión.

Además de cantar a lado de La Sonora Santanera, Myriam tiene un 2023 lleno de trabajo. Para comenzar, el pasado mes de diciembre celebró 20 años de carrera en El Lunario, sitio que fue el banderazo de salida a muchos meses más de festejos, incluyendo más fechas así como la grabación de nuevos temas.

"Quiero sacar tema por tema, la pandemia me dejó unas canciones pendientes de grabar, apenas entraré. Y me han enviado nuevos de distintos compositores, pero hay uno con el que comulgo y es mi querido y admirado Carlos Macías, tengo dos joyas de él, uno es 'Basta', mi más reciente sencillo y 'Ya lo ves', del álbum 'Cambio de piel'", indicó.

Con la intención de sacar sencillo por sencillo, Myriam quiere grabar un disco entero con Carlos Macías. Partiendo de esto, anhela posicionarse como la mejor intérprete femenina.

"Yo como cantante me gustaría posicionarme como una de las intérpretes más importantes de esta nueva generación, y para eso se necesitan grandes compositores, por eso me he rodeado de los mejores".