Lizbeth Rodríguez asegura que OnlyFans es buena fuente de ingresos para las madres: "Tienes bien a tus hijos"

Lizbeth Rodríguez reveló que en OnlyFans ha encontrado una buena fuente de ingresos, por lo que indicó que podría ser un recurso para que las madres solteras tengan dinero extra, ya que le parece una forma en la que se tienen bien atendidos a los hijos debido a que se recibe un pago y no hay que salir de casa. La youtuber destacó que esta es también una forma de acercarse mucho más a los admiradores, quienes siempre la apoyan en sus proyectos.

La modelo se encuentra promocionado "La venganza de los ex VIP 2", por lo que ofreció una conferencia de prensa en la que además de hablar de su próximo proyecto en MTV, se mostró a favor de abrir una cuenta en la polémica plataforma de contenido exclusivo, debido a que se gana bastante dinero sin la necesidad de salir de casa, lo que es perfecto para las madres solteras, que como ella también quieren seguir cuidando de sus hijos.

Lizbeth tiene un hijo que se llama Eros IG @lizbethrodriguezoficial

"Creo que es una gran oportunidad la que ahorita estamos disfrutando y cosechando de esta nueva ventana de oportunidad que hay. Es una fuente de ingresos realmente muy valiosa para las madres, siempre lo he dicho, yo soy mamá también. Imagínate antes había que dejar a los hijos e irte a trabajar a la fábrica y dejarlos encargados ahí para ganar sueldos súper bajos. Ahora sin salir de tu casa puedes generar ingresos y aparte tener bien atendidos a tus hijos", comentó la ex conductora de "Exponiendo Infieles".

La youtuber tuvo un hijo hace algunos años, el cual lleva el nombre de Eros. Fue en 2019, cuando Rodríguez presentó a su hijo a quien había mantenido alejado de las cámaras debido a que quería cuidar su integridad, pues durante su carrera había sido duramente criticada y no quería que eso le sucediera al pequeño. Actualmente, el niño ya tiene 5 años y cuenta con algunas redes sociales en las que muestra sus momentos en familia, con su mamá.

Lizbeth Rodríguez habla de su cuenta de OnlyFans

La creadora de contenido considera que por medio de OnlyFans se ha podido acercar a sus admiradores de una forma más íntima, ya que cumple algunas de sus fantasías con las imágenes reveladoras que comparte en la plataforma, y haciendo colaboraciones con personalidades consolidadas como Celia Lora, con la que tuvo mucho éxito al posar junto a ella modelando coqueta lencería.

La modelo abrió su cuenta de OnlyFans y ha tenido éxito IG @lizbethrodriguezoficial

"Lucramos con lo que haya que lucrar. Por ejemplo yo que soy actriz mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, entonces evidentemente yo creo que eso (OnlyFans) también es un acercamiento muy importante para los fans. Normalmente dicen 'me gustaría verla así con ropa pequeñita, me gustaría ver más allá', es una fantasía latente que ha estado ahí y más cuando somos personas públicas... Verlas en su manera profesional, de una manera personal y ahora de una manera muchísimo más íntima", destacó.

"No dejemos de lado el acercamiento a la fantasía que tienes también con los fans. Hasta parece que me pagan pero en verdad recomiendo que abran su cuenta porque también te funciona en tu vida personal, en tu seguridad, porque una vez que abres Only y ves que hay gusto para todos los tipos y todos los sabores, ahí dices '¡Ah huevo! yo también estoy buena'", concluyó Lizbeth Rodríguez para alentar a las mujeres que se unan a la plataforma.

