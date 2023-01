Karely Ruiz: 3 fotos de su OnlyFans con las que se ha puesto al filo de la censura

Una de las estrategias más recurrentes de Karely Ruiz para atraer nuevos seguidores a su perfil de OnlyFans es dar pequeñas probaditas del su candente contenido exclusivo en plataformas como Facebook e Instagram, sin embargo, esto ha implicado que se ponga al borde la censura en más de una ocasión, por ello, en esta nota de presentaremos las 3 fofos más arriesgadas de la modelo regiomontana, las cuales son un desafío directo a las normas de convivencia de estas concurridas redes sociales.

Como bien se sabe, la fama de Karely Ruiz explotó luego a principios de 2022, cuando realizó un video junto a Andrés García y debido a toda la exposición que tuvo, sus números en OnlyFans crecieron de manera exponencial, así como sus ingresos, lo cual, significó un cambio de 180 grados para su vida y la de su familia, prueba de ello es que gracias a su actividad como modelo ha podido comprarles casa, autos y todo tipo de lujos.

Karely Ruiz es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: karelyruiz

Actualmente, Karely Ruiz se ostenta en el tercer peldaño de la lista de las modelos mexicanas más lucrativas en OnlyFans al generar ganancias anuales de alrededor de 10 millones de pesos y delante de ella solo se ubican Yanet García y Celia Lora, quien encabeza el ranking, no obstante, tras la revelación de este dato la modelo de 22 años ha incrementado su actividad en redes sociales para tratar de superar a sus colegas y ostentarse como la única “Reina de OnlyFans”.

Por otra parte, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Karely Ruiz durante su estancia en OnlyFans pues en más de una ocasión se ha filtrado parte de su material exclusivo y es ella misma quien ha señalado que estas filtraciones le parecen una auténtica injusticia para sus suscriptores, no obstante, se ha negado a iniciar algún proceso legal pues considera que esto más que afectarla la ha beneficiado en sus números pues de alguna manera es publicidad, tal y como sucedió hace apenas unos días.

Karely Ruiz provoca suspirtos en todas y cada una de las publicaciones que realiza. Foto: IG: karelyruiz

“Traen un revuelo con esos videos, ya me los mandaron y miren chicos a mí no me espanta porque yo los grabé, soy yo, estoy consciente que este tipo de videos iban a salir, la verdad me sorprendió porque salió lo de “El Babo” y luego sacan algo mío, pero pues me ayudó, no sé, me está ayudando, digo, no es la primera vez que me queman, así que no hay pedo, hay peda”, señaló Karely Ruiz respecto a su última filtración de contenido.

Karely Ruiz también tiene múltiples colaboraciones en su OnlyFans. Foto: IG: karelyruiz

Cabe señalar que, Karely Ruiz no teme mostrarse completamente al natural en su perfil de OnlyFans, sin embargo, hace apenas unos días aseguró que está dispuesta a derrochar todavía más sensualidad, por lo que adelantó que en las próximas semanas tendrá múltiples sorpresas, aunque no quiso adelantar nada respecto a este plan que tiene para posicionarse como la máxima figura de la mencionada plataforma de contenido exclusivo, por lo menos en México.

