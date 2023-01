Este es el look cómodo y fresco que lleva Mariazel para estar en casa

Mariazel es una de las conductoras más queridas de Televisa. Integra el elenco del programa “Me Caigo de Risa” y se ha destacado también en el mundo del periodismo deportivo. Con 42 años, presume su belleza y looks que siempre imponen tendencia y arrebatan suspiros.

Mariazel posando. Fuente: Instagram @mariazelzel

Con más de 3,6 millones de seguidores en Instagram, Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora oriunda de España, resalta también como influencer. Esta presencia en las redes la tuvo en los últimos días entre los temas principales de los medios de espectáculo tras compartir un video junto a su esposo, el actor Adrián Rubio.

En la publicación, ambos frente a la cámara, se “reprocharon” las cosas que no les gustan del otro. Siempre manteniendo el sentido del humor, la pareja se reclamó falta de atención cuando utilizan el celular, conducir muy lento, ser desordenados o muy ordenados, entre otros cosas. Finalmente, el fideo lo cierra Mariazel con la frase: “A pesar de todo, nos amamos”.

Mariazel y su esposo Adrián posando. Fuente: Instagram @adrianblond

La publicación sumó de inmediato likes y quienes interactuaron con ella dejaron comentarios como “La forma en la que Adrián mira a Zel es increíble”, “Adrián acepta sus errores y mi Zel para todo tiene pretexto”, “Me encantan sus vídeos”, “Entre broma y broma la verdad se asoma”, “Que bonita pareja”, “Eso estuvo muy ñoño” y “El final fue súper”, entre otros.

El posteo de Mariazel en Instagram

Mariazel posando. Fuente: Instagram @mariazelzel

Cuando no está en televisión, Mariazel se muestra de viaje o en el calor de su hogar. Sus looks siempre enaltecen su hermosura y su cuerpo escultural le suman el toque sensual a cada publicación. En esta oportunidad, la querida conductora reveló un look cómodo y fresco para estar en casa.

